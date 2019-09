Lady Diana | “uccellino d’oro in gabbia” | conobbe la morte ancora prima di morire | ecco

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) “Volevo mostrare con una semplice azione che non vengono respinti” Queste le parole della principessa triste,Spencer, nel 1996. quando visitò cliniche in Indonesia, India, Zimbaue e Nigeria, divenendo madrina della Leprosy Mission (nata per fornire assistenza ai malati di lebbra).Spencer, Duchessa di Cornovagliadi Camilla Parker Bowles, è stata la moglie del Principe Carlo dal 29 luglio 1981 fino al 1996. Da sempre impegnata nel sociale,è stata definita, in un documentario su Netflix intitolato “The Story of”, un “uccellino in una gabbia d’oro”, per via della sua condizione di donna osannata e adorata da chiunque si affacciasse ad ammirarla nella gabbia dorata che la circondava di solitudine.è stata solitudine e armonia, tormento e magnificenza: una donna che ha conosciuto e ...

peularis : Forse non lo sapete, ma quando il Principe William aveva tredici anni si presa una sbandata per la modella Cindy Cr… - ZerounoTv : La foto dell’infanzia felice di William ed Harry: Lady Diana amava vestirli in coordinato - T_h_e__J_ok_e_r : @AlexTebi Ma dai, credevo scherzassi, invece sei proprio cosi'. Hai prove dell'uccisione di Enrico Mattei? convolg… -