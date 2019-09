“Là sotto hai dimenticato…” Belen | ancora hot Mostra tutto | e ‘quella cosa’ ai fan

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2019)Rodriguez ha abituato ormai i propri fan a degli scatti social particolarmente sensuali. Ne è la prova una recente foto pubblicata su Instagram in cui si vede la bellissima showgirl argentina indossare un bikini della sua linea di costumi da bagno. Oltre ad incantare con la sua bellezza, però, gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare una piccola dimenticanza della conduttrice. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo assieme!sa bene come far impazzire i followers, attraverso i suoi scatti social social particolarmente sensuali. Tra foto in intimo o in costume, a cui fanno corredo delle pose mozzafiato, la showgirl argentina è solita rendere pubbliche delle foto in cui appare poco vestita. Tra queste una recente story in cui sembra indossare, in un certo senso, qualcosa di troppo.In uno scatto in bianco e nero, in cui indossa ein ...

SirDistruggere : In merito alla bonifica social di #Casapound XII della Costituzione “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsias… - antoniospadaro : A me non piace quando le #critiche stanno sotto il tavolo: ti fanno un sorriso facendo vedere i denti e poi ti dann… - LegaSalvini : Ma adesso il governo pd-m5s come affronterà la questione dei bambini strappati alle famiglie a #Bibbiano?!? Finisc… -