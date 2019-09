La Serie A parla straniero | gli italiani sono il 41%

Ziliani attacca : “Possiamo parlare di Serie J. La Juve sceglie orari per fare cassa” : L’ex difensore Paolo Ziliani attacca la Juventus, e la Serie A, sui social in virtù del cambio sugli orari di gioco dei bianconeri. Secondo Ziliani la Juventus riceve troppi aiuti per aumentare i suoi introiti. Il messaggio “Dunque è ufficiale: la Serie A è diventata la Serie J. Adesso la Juventus sceglie gli orari in cui giocare a suo piacimento, alle 15 per essere vista in prima serata in Asia, diffondere il marchio, ...

Diretta Gubbio Virtus Verona/ Streaming video tv : parla Marco Maini - Serie C - : Diretta Gubbio Virtus Verona Streaming video e tv: risultato live del match di Serie C girone B. Sono appena due i precedenti della sfida di oggi.

Il film di Downton Abbey metterà in discussione il lieto fine della Serie? Parla Julian Fellowes : Il film di Downton Abbey arriva nelle sale italiane ad ottobre, oltre un mese dopo l'uscita nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ma sarà più un evento sulla scia degli speciali natalizi della serie piuttosto che un sequel destinato a cambiare gli equilibri stabiliti con la conclusione della sesta stagione. A rassicurare il pubblico in questo senso è Julian Fellowes, il creatore del pluripremiato show che ha anche scritto il film: il finale ...

7 esordienti in Serie A di cui sentiremo parlare : I giovani della Fiorentina, il nuovo terzino giapponese del Bologna e i centrocampisti italiani del Brescia, fra i migliori della prima giornata

DIRETTA CONFERENZA STAMPA AIA/ Regole arbitrali Serie A : parlano i vertici! : DIRETTA CONFERENZA STAMPA Aia 2019 streaming video e tv. parlano i vertici per spiegare le nuove Regole arbitrali su ripresa del gioco e le sostituzioni.

La Serie di cui si parla di più in Senegal : Racconta storie di donne locali affrontando questioni come stupro, adulterio, poligamia e violenza maschile, e infatti non piace proprio a tutti-tutti

Palermo - parla il dg : dall’iscrizione in Serie D allo stadio : “Avremo a disposizione soltanto il campo di gioco per consentire la manutenzione, non ancora gli uffici, quindi e’ soltanto per consentire il prosieguo dei lavori al manutentore”. Sono le dichiarazioni di Rinaldo Sagramola, direttore generale del Palermo che dà importanti indicazioni sul futuro del club. “Io ho visto le ultime foto del campo, si sta riprendendo dopo un periodo di abbandono, l’ho visto molto ...

Calendari Serie A - le reazioni dopo il sorteggio : Marotta parla di Lukaku - Giulini su Nainggolan e Nandez : “Cragno e Pavoletti, nonostante le offerte, hanno deciso di rimanere e ci fa molto piacere. Ci vuole la volonta’ del club ma anche dei calciatori. Ora e’ arrivato Rog dal Napoli e speriamo per Nandez, e’ una trattativa complicata, ma speriamo di chiuderla nelle prossime 48 ore”: sono le dichiarazioni del presidente del Cagliari Tommaso Giulini a margine dei Calendari. “Nainggolan? E’ ...

Diritti tv - parla il Senior Advisor di Mediapro : “Con noi più ricavi per la Serie A” : “La nostra proposta è la dimostrazione che riteniamo che il progetto sia talmente valido da assicurare più ricavi alla Lega. Anche perché si tratta di un canale non esclusivo, aperto cioè a tutti gli operatori e a tutte le piattaforme tecnologiche. Una formula che ha dimostrato di essere in grado di ampliare la base di clienti”. Sono le parole di Matteo Mammì, Senior Advisor di Mediapro in Italia, a Il Sole 24 Ore, sulla ...

Gabriella Pession parla della Serie Oltre la soglia e rivela : “Io dottoressa affetta da schizofrenia” : Gabriella Pession parla della nuova serie Oltre la soglia: la rivelazione sulla protagonista La bellissima Gabriella Pession sarà la protagonista di Oltre la soglia, nuova serie di casa Mediaset in dodici puntate prodotta Paypermoon Italia e presentata in anteprima al Giffoni Film Festival 2019. Durante la presentazione l’attrice nata a Daytona Beach negli Usa ha […] L'articolo Gabriella Pession parla della serie Oltre la soglia e ...

The Witcher : al San Diego Comic-Con gli attori principali parlano dei propri ruoli nella Serie TV : Il San Diego Comic-Con ha ospitato un panel dedicato alla serie TV di Netflix, The Witcher, ed il cast ha partecipato spiegando qualcosa di più sui propri ruoli.Durante il panel, Henry Cavill (Geralt), Freya Allan (Ciri) e Anya Chalotra (Yennefer), hanno discusso della loro audizione. Oltre a questo anche la sceneggiatrice ufficiale Lauren Hissrich ha spiegato l'importanza per il team di rimanere fedeli alla serie di romanzi di Andrzej Sapkowski ...