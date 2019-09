La normalizzazione del Conte bis e gli attacchi di Trump alla Fed

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Un governo che fa cose normali, come trattare e cercare soluzioni assieme ai colleghi europei sulle questioni migratorie, mentre si cerca una nuova politica, più realistica e meno declamatoria, per l'approccio nazionale. Un governo che fa cose più normali e che quindi riceve richieste dai sindac

giudefilippi : RT @ilfoglio_it: Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da @giudefilippi - LaVolage : RT @VittorioBanti: Giorno 1 del governo #Conte2: i 5 stelle rinunciano al #NoTav! ???? Fra una settimana la normalizzazione sarà definitiva.… - ilfoglio_it : Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da @giudefilippi -