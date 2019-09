Formula 1 – Rosberg contento dell’errore di Hamilton a Monza : “felice di vedere che Lewis abbia fatto una mossa non intelligente” : Nico Rosberg ed il dritto di Hamilton a Monza: l’ex campione tedesco gioisce per l’errore del suo ex compagno di squadra al Gp d’Italia Tra Hamilton e Rosberg, è certo, non scorre buon sangue: i due piloti hanno vissuto una convivenza travaglia in Mercedes e sembra che la situazione non sia cambiata molto dopo il ritiro del tedesco. Durante il weekend di gara di Monza, il britannico campione del mondo in carica ha ...

La mossa di Conte per cambiare Dublino : “Chi è contrario paga” : Pronto un meccanismo per la redistribuzione di migranti. Sette Paesi accettano le quote. L’avvertimento a Visegrad

Governo Conte bis - la mossa del premier per dare un'anima alla nuova coalizione : «Ma come, sino a qualche giorno fa eravamo al Governo insieme. Si facevano le riunioni e ora ci insulta. E quegli altri che prima ci attaccavano ora battono le mani». Giancarlo Giorgetti,...

Conte bis al via - primo atto : mossa anti Lega sui migranti : Debutto con strappo, per il Conte bis, che ieri ha giurato al Quirinale e, subito dopo, riunito il primo Consiglio dei ministri. Tra i primissimi atti del nuovo esecutivo c'è infatti,...

Parte il governo Conte 2 - prima mossa sui migranti : impugnata una legge del Friuli : Il provvedimento del Friuli Venezia Giulia appare incostituzionale in materia di ambiente e discriminatorio in materia di immigrazione. Lunedì si vota la fiducia alla Camera. Conte: "Basta conflittualità"

Governo - la mossa del Pd mette Di Maio all'angolo : il Conte bis ora è pronto a partire (aspettando Rousseau) : L'anatomia del nuovo Governo la delinea l'ex ministro Pd Franceschini che, per la prima volta, propone l’abolizione del...

Governo - la mossa di Delrio : «Deve trattare Conte - non ci sono veti su di lui» : Graziano Delrio, capogruppo della Camera del PD, vede un'uscita dalla crisi solo se tratta Conte e non Di Maio. Alla domanda del Messaggero se deve essere proprio il premier a trattare con il PD,...

Stallo M5S-Pd - la mossa di Conte "Di Maio non ha chiesto il Viminale" : "Sulla trattativa non dico nulla, il voto su Rousseau è fondamentale, i tempi sono stretti ma, indipendentemente da questa trattativa, il Movimento 5 Stelle sono gli iscritti e sono sicuro che si esprimeranno. Per me l'ultima è... Segui su affaritaliani.it

La mossa di Zingaretti nel fortino : sì a Conte - ma Di Maio fuori dal governo : Il segretario Pd rompe l’assedio e detta le condizioni: serve discontinuità. I renziani esclusi dai dicasteri

Salvini e Conte - l'ultima mossa del leader leghista per restare in gioco : ROMA Si sente più forte Conte proprio nel momento - e questo può sembrare un paradosso - del tramonto del suo governo. E c'è una perfidia, e l'esibizione plateale della...

La Lega pensa a “congelare” la mozione di sfiducia. Si attende la mossa di Conte : Il premier Giuseppe Conte per ora non ha fatto sapere cosa fare dopo le comunicazioni che fara' al Senato e alla Camera. Ma - secondo quanto sostengono fonti parlamentari della maggioranza - il presidente del Consiglio non sarebbe propenso a cambiare rotta. Ovvero indietro non si torna, Salvini si e' comportato in modo sleale, deve essere lui a scusarsi e a rivedere la sua strategia. Tuttavia il vicepremier Salvini lascia che sia proprio il ...