La legge anti Salvini

Brexit - la regina ha firmato : è in vigore la legge anti-no deal. Lascia Bercow - lo speaker dei Comuni : “La linea di Johnson è distruttiva” : La legge che punta a evitare al Regno Unito un’uscita senza accordo dall’Ue è in vigore. Approvato in Parlamento la scorsa settimana, il testo promossa dal fronte contrario alla linea di Boris Johnson sulla Brexit è stato firmato oggi dalla regina Elisabetta e ha completato così il suo iter. Il provvedimento mira a imporre al primo ministro la richiesta di un rinvio dell’uscita del Regno Unito dall’Ue oltre il 31 ottobre in caso di ...

Licata - dirigente anti abusivismo rimosso dal comune : “Facevo solo rispettare la legge”. Il sindaco : “Via solo per rotazione incarichi” : “Provo tanta rabbia. Dal 30 agosto sono a casa. E le motivazioni con cui mi hanno cacciato non reggono”. Vincenzo Ortega è formalmente un “dirigente in disponibilità” del comune di Licata, in provincia di Agrigento. In pratica, è pagato per non recarsi negli uffici, se non convocato dall’amministrazione. A lui andrà comunque l’80 percento dello stipendio per i prossimi due anni: poi scatterà il licenziamento. “Rabbia, provo tanta rabbia, a ...

Il primo Consiglio dei ministri del secondo governo Conte ha impugnato una legge del Friuli Venezia Giulia perché discriminatoria verso i migranti : Il primo Consiglio dei ministri del secondo governo Conte ha deciso di impugnare una legge del Friuli Venezia Giulia perché Conteneva elementi discriminatori sul tema dell’immigrazione e perché alcune sue norme violavano la «competenza esclusiva statale». La decisione è arrivata su