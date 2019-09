La famiglia di Imane Fadil vuole una nuova perizia sul suo corpo | Non celebriamo i

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Ladinon è ancora convinta che la ragazza, testimone chiave del processo Ruby, sia morta per cause naturali. I pm hanno dato il nullaosta per le esequie perché dagli esami suldella donna deceduta il primo marzo risulta che la causa della morte sia stata un’aplasia midollare, ma i familiari hanno deciso di rinviare i funerali. “In attesa dei risultati delladisposta dalla Procura i familiari non intendono celebrare il funerale, al fine di consentire una ulterioresuldella loro povera cara, in quanto non si ritengono assolutamente soddisfatti degli esiti trapelati”, hanno detto gli avvocati.

