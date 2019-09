La California approva una legge a tutela di riders e lavoratori della gig economy

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Unastorica, epocale, un punto di svolta. Così la stampa americana saluta il disegno diappenato dal Senatoperre icosiddetta gig, l’economia dei lavori super precari gestiti da piattaforme come Uber e le varie applicazioni per le consegne a domicilio. La– destinata a entrare in vigore il primo gennaio – renderà molto più difficile per i gigantigigclassificare i propricome freelance piuttosto che dipendenti.Il provvedimento punta a garantire aie agli altrigigdiritti fondamentali come il salario minimo, il diritto alle ferie, l’indennità di malattia e il sussidio di disoccupazione. Si stima che a beneficiarne, già dall’anno prossimo, saranno circa un milione di, tra cui ...

