La Borsa di Hong Kong ha fatto un’offerta per il London Stock Exchange Group | che

Hong Kong vuole City e Milano 36 miliardi per la Borsa di Londra : Hkec, gestore della Borsa di Hong Kong che tra i suoi azionisti vede lo stato cinese col 5,5%, lancia u'offerta a sorpresa sul Lse Group che controlla le borse di Londra e Milano: quasi 35 milliardi di euro per creare "un ponte tra i listini occidentali e quelli emergenti dell'Asia", Cina in testa. Il titolo reagisce positivamente, ma resta lontano dai valori dell'offerta, mentre la prima reazione della società ...

