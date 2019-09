Kikò Nalli sfogo nella notte su rottura con Ambra | “Devi rispettare”

Grande Fratello 2019 - Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati : «L’intimità non è stata esplorata così a fondo…» : “Chicco mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza”, sembra sia finita la storia fra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, che si sono conosciuti e innamorati durante il Grande Fratello 2019. A dividerli è stata soprattutto la distanza geografica e gli impegni: “Io vivo a Milano e lui a ...

Kikò Nalli sorpreso dal gesto di Ambra Lombardo : la rivelazione : Ambra Lombardo stupisce Kikò Nalli: “Ha messo i miei figli al primo posto” Oggi il famoso parrucchiere Kikò Nalli ha rilasciato un’interessante intervista sul settimanale Lei. E in questa circostanza ha parlato ovviamente della sua compagna Ambra Lombardo, facendo una confessione che ha lasciato i suoi numerosi fan davvero a bocca aperta. Cosa ha detto? L’ex marito di Tina Cipollari, a Lei, ha rivelato che Ambra del ...

Kikò Nalli e Ambra Lombardo felici insieme : lei svela un segreto : Ambra Lombardo ha fatto un regalo a Kikò per il compleanno: “E’ un pegno d’amore” Qualche giorno fa è stato il compleanno di Kikò Nalli. E ovviamente quest’ultimo ha passato questo giorno importante, oltre che con i suoi figli, anche con la sua bella fidanzata Ambra Lombardo. Proprio quest’ultima, in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Di Più, ha dichiarato di avergli fatto ...