Juventus | solo la squadra titolare guadagna come i tre club neopromossi

Montella - dal rischio retrocessione alla rinascita : “l’anno scorso tutti pensavano solo alla Coppa Italia! Juventus? Voglio batterla” : Vincenzo Montella commenta il pessimo finale della scorsa stagione e si dice pronto a dare una svolta al campionato appena iniziato: la sfida alla Juventus è proibitiva, ma la Fiorentina può rinascere Il secondo capitolo dell’avventura di Vincenzo Montella a Firenze non è iniziato nel migliore dei modi. ‘L’Aeroplanino’ è tornato sulla panchina viola nelle ultime gare della passata stagione, inanellando una serie di ...

Rakitic Juventus : per Don Balon vuole solo la Juve a Gennaio : Rakitic Juventus: per Don Balon il giocatore del Barcellona vuole solo la Juve a Gennaio Si riporta di seguito la traduzione integrale dell’articolo di Don Balon Ivan Rakitic sta cercando disperatamente una via d’uscita dal Barça e ha già comunicato al consiglio di amministrazione che la Juventus di Torino è il suo sogno, perché è […] More

Mercato Juventus - non solo Eriksen : doppio colpo a zero dal Tottenham : Mercato Juventus – Nonostante sia ufficialmente terminato da qualche giorno, il Mercato in realtà non va mai in vacanza: direttori sportivi e agenti sono sempre al lavoro per ottimizzare trasferimenti e programmare il futuro di quei giocatori la cui situazione contrattuale è piuttosto allettante. E’ il caso di Toby Alderweireld e Christian Eriksen, entrambi con il contratto in scadenza […] More

Juventus - non solo Eriksen : il prossimo parametro zero potrebbe essere Willian : La Juventus prosegue il suo lavoro in vista della terza giornata della Serie A, prevista per sabato 14 settembre alle ore 15:00 contro la Fiorentina. E' tornato ad allenare Maurizio Sarri, dopo la pausa forzata causa polmonite che lo ha tenuto distante dalla panchina per le prime due giornate. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro, e per Paratici ci sarà molto da fare in vista del calciomercato invernale: l'esigenza resta sempre la ...

Calciomercato - non solo la Juventus con la rosa extralarge : anche le big d’Europa hanno difficoltà a cedere : cedere i grandi calciatori per le big europee sta diventando sempre più difficile. L’esempio più eclatante è quello della Juventus che nell’ultima sessione di mercato non è riuscita a vendere Mandzukic e Dybala, ritrovandosi sì con due ottimi calciatori in rosa, ma anche con qualche problema di gestione. Ma quello dei bianconeri non è l’unico esempio di rosa extralarge. Il Barcellona ha già un organico impressionante, ...

Juventus - non solo Eriksen : colpo a zero dalla Premier per il 2020 : Juventus – Nonostante una sessione di mercato si sia appena chiusa, in casa Juventus è già tempo di pensare alla prossima. Soprattutto per quanto riguarda i parametri zero, su cui Paratici è sempre molto attento. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, i bianconeri starebbero monitorando con grande attenzione la situazione di Willian. Il brasiliano classe 1988 va in scadenza di […] More

Juventus-Napoli - formazioni. Ancelotti ne cambia solo uno. Sarri sceglie Higuain : Sono state rese ufficiali le formazioni che tra poco scenderanno in campo allo Stadium per la partita Juventus-Napoli. Per la Juventus, in panchina a dirigere la squadra sarà Martusciello. Il vice sostituisce Sarri, assente per gli strascichi della polmonite. Sulla panchina azzurra, Carlo Ancelotti. Il tecnico bianconero lascia Dybala in panchina preferendogli Gonzalo Higuain. Ancelotti preferisce Ghoulam a Mario Rui. Per il resto la stessa ...

Juventus-Napoli visibile in tv e streaming solo sui canali Sky Sport e non su Dazn : Il campionato di calcio di Serie A entra nel vivo e questo fine settimana sono in programma le partite valide per la seconda giornata. Tra le sfide più attese vi è sicuramente Juventus-Napoli, il big match di questo campionato in programma stasera, sabato 31 agosto, alle ore 20.45 presso lo Stadium di Torino. Una sfida attesissima dai tifosi delle due squadre, con mister Maurizio Sarri (pur fisicamente assente in panchina) che affronterà per la ...

Juventus - si ferma Ramsey : ma è solo una lombalgia : La Juventus è al lavoro per preparare l'importante match della seconda giornata di Serie A contro il Napoli, previsto per sabato 31 agosto alle ore 20:45. A tenere banco però in questi giorni è sicuramente il mercato, che chiuderà ufficialmente lunedì 2 settembre. Dopo Alexis Sanchez all'Inter, dovrebbe toccare al Napoli ufficializzare un rinforzo per il settore avanzato: il nome più chiacchierato resta quello di Llorente, lo spagnolo è a ...

CALCIOMERCATO Juventus NEWS/ Rugani o Demiral - solo uno andrà via - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, Ultime notizie sulle trattative bianconere: Suarez last minute? Mandzukic per Icardi. Koeman su De Ligt. Via un difensore.

Juventus-Napoli - settore ospiti solo per i non residenti a Napoli (con la tessera) : Juventus-Napoli di fatto chiusa ai napoletani. I residenti a Napoli e provincia non potranno assistere al big match di sabato prossimo. Nel settore ospiti potranno acquistare il biglietto soltanto i possessori di fidelity card del Napoli ma non devono essere residenti nella provincia di Napoli. Come negli anni scorsi. È la decisione presa dal questore di Torino su indicazione del Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni ...

Calciomercato Juventus News/ Mandzukic-Miranda e non solo col Barça - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News: Ultime notizie sulle trattative bianconere. Il croato dovrebbe trasferirsi in blaugrana per arrivare al giovane terzino.

Mercato Juventus - non solo Emre Can : il Barça vuole il bomber bianconero : Mercato Juventus – Fino ad oggi non hanno concluso alcun affare, ma Juventus e Barcellona continuano a parlarsi, a sondarsi a vicenda, a porre le basi per un possibile accordo. Anzi, più di uno. Perché sul tavolo ci sono i nomi diEmre Can, Ivan Rakitic e… pure Mario Mandzukic. Il possibile scambio tra Rakitic ed Emre Can […] More

Roma e Juventus vincono in amichevole - solo un pari per il Milan : vincono Roma e Juve, pari per il Milan al "Manuzzi". Ultimi test per le big di serie A a una settimana dalla prima giornata di