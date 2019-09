Juventus | possibile scambio a tre di portieri con Manchester United ed Atletico Madrid

Dybala Juventus - futuro in bilico : nuova possibile destinazione a gennaio : Dybala Juventus – Non era esattamente l’inizio anno che si aspettava e, forse, nemmeno le prossime partite saranno a lui favorevoli. Paulo Dybala sembra essere diventato, per ora, una riserva della Juventus, il secondo attaccante nelle gerarchie dietro Gonzalo Higuain. E l’addio torna d’attualità. Nelle prime due partite, tra Parma e Napoli, Dybala è subentrato soltanto nei minuti finali della gara contro […] More

Juventus - possibile multa per Emre Can dopo le dichiarazioni sulla lista Champions League : La Juventus, dopo la chiusura del mercato, è impegnata a preparare l'importante match di Serie A contro la Fiorentina prevista per sabato 14 settembre alle ore 15:00. A tenere banco però sono le scelte tecniche in merito alla lista dei giocatori che giocheranno la Champions League: come è noto infatti sono stati esclusi Mandzukic ed Emre Can. La punta croata non ha parlato a riguardo anche se le ultime indiscrezioni confermano la possibilità che ...

Emre Can Juventus - possibile cessione a gennaio : pista viva dalla Spagna : Emre CAN Juventus – Criticata la scelta della Juventus di escluderlo dalla propria lista Champions, Emre Can torna ora a far parlare di sé in chiave mercato. Il centrocampista tedesco pare infatti ormai ai margini del progetto di Maurizio Sarri e dalla Spagna c’è chi parla di un suo passaggio al Real Betis non concretizzatosi nell’ultimo giorno di mercato. Come […] More

Juventus - altro parametro zero per il 2020 : possibile offerta per Savic : La Juventus è sempre attenta al mercato, ma l'esigenza principale, soprattutto per il mercato di gennaio, sarà quella di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori, anche per motivi di bilancio. Le mancate cessioni di alcuni esuberi renderà il lavoro di Paratici molto importante, ma come al solito il direttore sportivo è sempre attento al mercato degli acquisti, in particolar modo si studiano soprattutto possibilità a parametro zero per ...

Fiorentina - le verità di Commisso : “terremo Chiesa il più a lungo possibile. Juventus? Non fa bene al calcio italiano” : Rocco Commisso parla del futuro di Chiesa e rifila una stoccata alla Juventus: bianconeri modello aziendale da imitare, ma il loro dominio non fa bene al calcio italiano La pausa per le nazionali è il momento per fare il punto della situazione post mercato, aggiustare eventuali criticità delle prime due giornate di campionato e prepararsi al meglio per la ripresa dopo la sosta. La Fiorentina, dopo un inizio stentato nel quale sono arrivate ...

Shock Jerome Boateng - dal possibile approdo alla Juventus alle accuse della ex compagna : Clamorose accuse nei confronti di Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco vicino alla Juventus nelle ultime ore di mercato. La conferma arriva da un portavoce del pubblico ministero di Monaco di Baviera a Suddeutsche Zeitung. Il calciatore è accusato di lesioni fisiche ai danni dell’ex compagna, avvenute in due circostanze: nell’autunno del 2018 e nel febbraio del 2019. Boateng resta in attesa di ulteriori accertamenti e ...

Juventus - possibile ritorno a Torino : scambio tra Mandzukic e l’ex Juve : Juventus – Sembra chiuso il mercato in entrata dei bianconeri che però proprio sul gong del calciomercato potrebbero mettere a segno un colpo importante in difesa. Lo stop di Chiellini avrebbe infatti sconvolto i piani della vecchia signora che al momento sta cercando un centrale di difesa anche se alla fine Paratici potrebbe non intervenire […] More

Calciomercato Juventus : possibile scambio Rakitic-Emre Can - tentazione Umtiti : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus e al momento è bollente l'asse con il Barcellona. Il club bianconero, infatti, come riportano le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe fortemente interessato ad Ivan Rakitic, centrocampista croato classe 1988 in forza alla società catalana. Da alcune ore le parti starebbero lavorando per cercando di far quadrare i conti per uno scambio che possa accontentare entrambe le ...

Juventus - Nedved su Dybala : 'Può succedere di tutto' - possibile offerta Psg per l'argentino : Il mercato potrebbe regalare sorprese in questi ultimi giorni di trattative: come è noto infatti il calciomercato estivo chiuderà il 2 settembre ed alcune società di Serie A devono necessariamente completare le rispettive rose sia in acquisti che in cessioni. La situazione più particolare riguarderebbe proprio la Juventus, che sta avendo molte difficoltà nel piazzare gli esuberi della rosa bianconera sul mercato. Difficilmente quindi potrebbe ...

Calciomercato Juventus - sarebbe possibile lo scambio Demiral-Suso con il Milan : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che in questo momento ha abbondanza di difensori centrali. Il nuovo acquisto De Ligt non è sceso in campo alla prima di campionato contro il Parma, mentre Rugani non finirà alla Roma, che ha appena ufficializzato Smalling. Demiral, che ha dimostrato di essere un giocatore molto interessante, è finito nel mirino del Milan. La dirigenza rossonera apprezza non poco il ...

Dall'Inghilterra - The Sun : Juventus - possibile offerta per Greenwood dell'Arsenal : La Juventus, come è noto, è sempre attenta al mercato dei giovani, e gli acquisti arrivati in questo calciomercato estivo dimostrano la volontà della dirigenza bianconera di rinnovare non solo le giovanili con innesti di qualità, ma anche la prima squadra. Ad esempio per l'under 16 sono arrivati giovani come Finnan, Cerri e Joel Ribeiro, mentre la under 23 si è rafforzata con il talento francese ex Lione Rafia. La prima squadra invece ha ...

Juventus - possibile doppia cessione alla Roma : Rugani e Mandzukic : In attesa del big match contro il Napoli, la Juventus è al lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri: resta però l'esigenza della dirigenza bianconera di piazzare sul mercato alcuni esuberi che avrebbero difficoltà a giocare titolari questa stagione. I nomi più chiacchierati restano Rugani, Matuidi e Mandzukic, ma mentre per il centrocampista francese la possibilità che resti alla Juventus sono notevoli (lo ...

Rakitic Juventus - affare possibile : spunta una nuova ipotesi : Rakitic Juventus – La chiusura della sessione estiva di calciomercato si sta avvicinando a grandi passi, ma per la Juventus potrebbe esserci ancora il tempo per piazzare un altro grandissimo colpo: quello che porterebbe a Torino Ivan Rakitic. Secondo quanto riportato dall’iberico Sport, il club bianconero negli ultimi giorni ha deciso di accelerare con forza […] More

Juventus - spunta Mandzukic come possibile contropartita più 35 milioni per Icardi : La Juventus è impegnata nella preparazione dell'importante match di Serie A della seconda giornata che la vedrà impegnata contro il Napoli sabato 31 agosto alle ore 20:45 all' 'Allianz Stadium'. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri anche se l'esigenza principale attualmente è quella di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Inoltre le cessioni ...