Juventus | ospite speciale alla Continassa | Quartararo ha incontrato i campioni bianconeri

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Lasi è ritrovata questo pomeriggioper allenarsi e preparare la sfida di sabato 14 settembre, con inizio alle ore 15, contro la Fiorentina. Al gruppo si sono aggregati altri giocatori che sono rientrati dalle nazionali e all'appello mancano ancora i sudamericani. Paulo Dybala, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado rientreranno solo nella giornata di giovedì. Di questi quattro giocatori solo uno scenderà in campo sabato al Franchi e si tratterà del numero 12 juventino. I giocatori che oggi sono rientratibase sono De Ligt, Demiral, Emre Can, Matuidi e Szczesny mentre Cristiano Ronaldo ha fatto il suo ritorno a Torino ma ha goduto di un tuono di riposo. Inoltre, questo pomeriggio,è arrivato unovvero Fabio. Il motociclista hae si è intrattenuto con Douglas Costa, Leonardo ...

JuventusNewsUN : ?? Juve, Ronaldo non si è allenato. Alla Continassa un ospite a sorpresa ?? Sarri intanto continua a registrare i r… - umbydux : RT @CMJuve18: ??NEWS DAL JTC?? Allenamento pomeridiano per la #Juventus. Ospite al JTC il pilota MotoGP #Quartararo. ??????? Lavoro neuromusc… - evviva_il_re : RT @CMJuve18: ??NEWS DAL JTC?? Allenamento pomeridiano per la #Juventus. Ospite al JTC il pilota MotoGP #Quartararo. ??????? Lavoro neuromusc… -