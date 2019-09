Juventus | Eros Ramazzotti | “Sarebbe ora che i bianconeri vincessero la Champions”

I 5 investimenti per il futuro più onerosi della Juventus di questa stagione : La Juventus, oltre ad investire molto per rafforzare nell'immediato la prima squadra (sono stati spesi 75 milioni per De Ligt, 16 milioni per Demiral e 30 milioni per Danilo, non contando gli arrivi a parametro zero di Ramsey, Rabiot e Buffon, i primi due guadagnano 7 milioni di euro a stagione mentre il portiere bianconero 1,5 milioni a stagione), ha deciso di spendere molto anche per i giovani. Alcuni sono andati a rafforzare l'under 23, che ...

Bagno di folla per la Juventus a Villar Perosa : Tradizionale Bagno di folla per la Juventus a Villar Perosa dove anche quest'anno e' andata in scena, nel giardino di casa Agnelli

Video/ Juventus A-Juventus B - 3-1 - : gol e highlights - bagno di folla a Villar Perosa : Video Juventus A-Juventus B, risultato finale 3-1,: doppietta di Dybala nel primo tempo, gol di Cuadrado nella ripresa prima dell'invasione di campo.

Juventus – L’amichevole di Villar Perosa termina dopo 51 minuti : i tifosi interrompono il match con un’invasione di campo : La Juventus costretta ad interrompere l’amichevole di Villar Perosa: tifosi calorosissimi invadono il campo E’ durata poco più di 51 minuti l’amichevole tra Juventus A e Juventus B oggi pomeriggio a Villar Perosa. dopo la doppietta di Dybala e l’autorete di Demiral, la Juventus è stata costretta ad interrompere il match a causa di una calorosissima invasione di campo dei suoi tifosi nel centro sportivo intitolato a ...

Juventus – Non solo CR7 - anche De Ligt salta la partitella di Villar Perosa : De Ligt in panchina: delle vesciche al piede fermano l’olandese della Juventus a Villar Perosa E’ iniziata la partitella della Juventus a Villar Perosa. Dopo l’annuncio del forfait di Cristiano Ronaldo per un affaticamento, il club bianconero ha comunicato che nemmeno De Ligt sarà in campo. L’olandese, presente a Villar Perosa come il suo compagno portoghese, non scenderà in campo a causa di alcune vesciche al ...

Juventus – Oggi la partitella a Villar Perosa - Cristiano Ronaldo non gioca : affaticamento per il portoghese : Cristiano Ronaldo salta la partitella di Villar Perosa per un affaticamento all’adduttore sinistro affaticamento all’adduttore sinistro per Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese della Juventus salterà dunque alla partitella di Oggi a Villar Perosa e svolgerà attività differenziata nei prossimi giorni. A comunicarlo è stato il club bianconero sui social: “Cristiano Ronaldo sarà presente Oggi a Villar Perosa, ma ...

