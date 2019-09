Juventus e Inter | sorridono Sarri e Conte | poker Ronaldo | tripletta Lautaro Martinez

Champions League in tv - le partite che verranno trasmesse gratis e in chiaro su Canale5. Juventus e Inter prevalgono su Atalanta e Napoli : La Champions League sta per iniziare. L’edizione 2019/2020 comincerà il 17 Settembre e rappresentare il calcio italiano ci saranno Juventus, Napoli, Inter ed Atalanta. I diritti televisivi in chiaro della massima competizione europea per club sono tornati quest’anno a Mediaset, che ha ufficializzato quali sono le sei partite che che trasmetterà su Canale 5 durante la prima fase. Sarà il martedì, la sera scelta da Canale 5 per ...

Juventus - Conte avrebbe detto all'Inter di non perdere tempo per l'acquisto di Dybala : Il calciomercato estivo si è chiuso il 2 settembre nella maggior parte dei campionati europei (esclusa la Premier League dove è terminato l'8 agosto). La Serie A ha regalato sicuramente importanti acquisti, in particolar modo da parte delle candidate alla vittoria del campionato italiano. Juventus, Napoli ed Inter hanno investito rispettivamente su giocatori come de Ligt, Lozano e Lukaku, incrementando inevitabilmente il livello tecnico delle ...

Juventus - per giugno interesserebbero diversi parametri zero fra cui De Gea e Alderweireld : Il calciomercato estivo si è chiuso il 2 settembre, ma le voci sul mercato restano sempre molto attuali, soprattutto in questo weekend dedicato alle nazionali. Una delle società che dovrà fare un gran lavoro soprattutto dal punto di vista delle cessioni è la Juventus, con Sarri che si ritrova una rosa ricca di giocatori e formata anche da qualche scontento. Due su tutti, Mandzukic ed Emre Can, esclusi dalla lista Champions League dal tecnico ...

Juventus - Mandzukic potrebbe essere ceduto entro settembre - interessa in Qatar : Il mercato resta uno degli argomenti più chiacchierati in questi giorni, soprattutto perché questo weekend la Serie è ferma causa sosta per le nazionali. Come è noto il calciomercato estivo nella maggior parte dei campionati europei è chiuso e quindi non dovrebbero concretizzarsi clamorosi trasferimenti in questo mese di settembre. Il 22 di questo mese chiude il mercato portoghese e proprio un giocatore della Juventus entro quella data potrebbe ...

CdS – Novità Juventus : è ancora sfida con l’Inter e Marotta : NOVITA’ Juventus – Arrivano Novità importanti in casa Juventus. La società bianconera, dopo aver perso Marotta come dirigente, si ritrova a lottare con lui per gli obiettivi di mercato comuni. A riportare le Novità, è il Corriere dello Sport, che riferisce di importanti trattative intavolate dalla dirigenza bianconera, che si troverà a competere con l’Inter […] More

Juventus - l'Inter avrebbe pensato a Dybala più a giugno che ad agosto : Una delle grandi suggestioni di calciomercato di questa estate è stata quella che ha visto accostato all'Inter il nome di Paulo Dybala. Il fantasista argentino non rientrava più nei piani della Juventus che, d'altronde, lo ha offerto prima al Manchester United nello scambio con Romelu Lukaku, e poi al Tottenham. Per questo motivo si è spesso parlato di un ipotetico scambio con Mauro Icardi, giocatore fuori dal progetto dei nerazzurri e poi ...

Wanda Nara fa luce sul futuro di Icardi : “con l’Inter non è divorzio - ma pausa di riflessione. Torna in Italia! Juventus? Mai” : Wanda Nara fa luce sul futuro di Mauro Icardi: la moglie/manager del giocatore parla di un possibile ritorno in Italia, fra un anno, con l’Inter come prima opzione. Fra il club e il giocatore solo ‘una pausa di riflessione’ “Non è un divorzio, Mauro e l’Inter sono come fidanzati che si prendono una pausa di riflessione“. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Wanda Nara Torna a parlare ...

Inter - Wanda Nara rompe il silenzio : “Icardi ha rifiutato la Juventus” - tutti i retroscena sulla vicenda più calda dell’estate : “Hanno detto che facevo del male a mio marito, il padre dei miei figli. Le persone ragionano quando parlano? Come posso non volere il bene di Mauro? Il suo bene e’ il mio”. Lunga Intervista a Wanda Nara pubblicata sulle pagine del ‘Corriere della Sera’, la moglie ed agente rompe il silenzio su Mauro Icardi, passato in prestito dall’Inter al Paris Saint Germain. “Non e’ un divorzio. Mauro e ...

Dall'Inghilterra - Inter interessata a Eriksen : è sfida alla Juventus (RUMORS) : Il calciomercato estivo si è chiuso e secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, l'Inter è probabilmente la regina del mercato, considerando che è riuscita a piazzare importanti esuberi, seppur la maggior parte in prestito. E' il caso di Dalbert, Perisic, Dalbert, Nainggolan e Icardi: soprattutto la cessione di quest'ultimo è stata una delle grane principali risolte dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che è pronto a rendersi ...

Serie A - calendario 3^ giornata in tv : Fiorentina-Juventus su Sky - Inter-Udinese su Dazn : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio agli impegni delle nazionali. Nel frattempo, la Lega Calcio ha annunciato il programma di anticipi e posticipi fino a dicembre. Ci focalizzeremo sulla 3ª giornata del calendario 2019/20, che verrà disputata dopo la sosta. Si ripartirà con la Juventus capolista, ma in testa alla classifica troviamo anche l’Inter, oltre alla sorpresa Torino. Il prossimo turno di campionato proporrà interessanti ...

Inter - la Juventus avrebbe provato a prendere Icardi anche negli ultimi giorni di mercato : Uno dei nomi che più di tutti ha caratterizzato la sessione estiva di calciomercato è stato sicuramente quello di Mauro Icardi. L'Inter alla fine è riuscita a piazzare il centravanti argentino al Paris Saint Germain, che lo ha acquistato in prestito oneroso da cinque milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro, ma non senza difficoltà. L'attaccante infatti fino all'ultimo ha rifiutato ogni offerta che gli era stata fatta ...

Juventus - lo sfogo di Emre Can non sorprende : altri malumori all’interno dello spogliatoio - le scelte di mercato possono ‘rompere’ gli equilibri : L’inizio di stagione della Juventus è stato positivo nonostante i tanti cambiamenti estivi a partire dal ribaltone in panchina con l’addio di Massimiliano Allegri e l’arrivo di Maurizio fino ad arrivare alle tante novità arrivate dal calciomercato, scelte che rischiano di essere pericolose e poi vedremo il perchè. Nella serata di ieri la Juventus ha ufficializzato la lista Uefa per la Champions League, in particolar modo ...

Juventus – Infortunio Chiellini : domani l’intervento - ecco quando tornerà in campo : Chiellini domani sotto i ferri per la lesione al legamento crociato anteriore: i tempi di recupero del difensore bianconero Momento difficile per Giorgio Chiellini: il difensore bianconero si è infortunato alla vigilia della sfida tra Juventus e Napoli, valida per il secondo turno del campionato di Serie A. Chiellini, che si è infortunato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, sarà operato domani ad Innsbruck dal professore ...

Inter e Torino vittorie esterne e punteggio pieno con la Juventus : Inter e Torino vincono in trasferta e rimangono uniche a punteggio pieno in classifica con la Juventus dopo due giornate di campionato.