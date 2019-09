Juventus | bordata ad Agnelli | “Giro di campo? Nemmeno per due miliardi”

Fonte : juvedipendenza

(Di mercoledì 11 settembre 2019)– Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle varie Nazionali, la Serie A appresta a tornare e lo farà proponendo fin da subito una partita che ha da sempre un sapore particolare: Fiorentina–. Quella del Franchi sarà la sfida che aprirà ufficialmente il terzo turno e ad affrontarsi saranno ovviamente due squadre divise da una grandissima rivalità. … More

JuventusPro : Juventus, che bordata a Sarri: 'Emre Can non è Giaccherini, ma lui non cambia...' @AntonioParr8 - Notiziedi_it : Juventus, che bordata a Sarri: “Emre Can non è Giaccherini, ma lui non cambia…” -