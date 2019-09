James Rodriguez Juventus | spunta il retroscena targato Cristiano Ronaldo

Real Madrid - James Rodriguez : “Spero che sia la mia stagione - con Zidane siamo felici” : “Spero che questa sia la mia stagione al Real Madrid. Il rapporto con Zidane? Stiamo bene e siamo felici”. Sono le parole di James Rodriguez ai microfoni del programma ‘El Chiringuito’. Si è parlato tanto del calciatore in uscita dai blancos e molto vicino a Napoli e Atletico Madrid, ma alla fine il colombiano è rimasto alla Casa Blanca pronto a giocarsi le proprie carte.L'articolo Real Madrid, James Rodriguez: ...

Calciomercato Napoli News/ Sfuma il sogno James Rodriguez - Verdi al Torino : Calciomercato Napoli News, rimane il rimpianto di James Rodriguez. Simone Verdi è stato ceduto al Torino dove spera di trovare maggiore spazio

Calemme a Kiss Kiss Napoli : “Il Napoli non ha voluto James Rodriguez - Llorente acquisto di qualità” : Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo As, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Llorente arriva a Napoli per mettersi a disposizione. E’ un giocatore pronto, che darà un forte contributo, maggiormente a partita in corso. Il Napoli nella sua storia recente non ha mai avuto due punte così forti, per cui credo che si tratti di un acquisto di qualitá. James? Il ...

Alvino - messaggio a tutti i tifosi : riguarda James Rodriguez : Alvino si scusa con i tifosi napoletani A Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, ecco quanto ha voluto dire ai tifosi napoletani: “Ho sempre raccontato che James sarebbe arrivato al Napoli, prima ne avevo la certezza. La fonte era la stessa che ai tempi mi disse di Ancelotti e successivamente di Manolas. Ho sbagliato e chiedo scusa a tutti i tifosi del Napoli, è stato un errore dare ...

Rep – Icardi e James Rodriguez - c’ è ancora una piccola speranza : Secondo La Repubblica è ancora aperto un piccolo spiraglio per Icardi e James Rodriguez L’edizione odierna de La Repubblica riporta che un altro colpo in entrata per il Napoli potrebbe arrivare. È vero, è molto complicato, ma un piccolissimo spiraglio per James Rodriguez e Mauro Icardi è ancora aperto. Considerata l’importanza dei nomi, è molto difficile che qualcosa possa muoversi all’ultimo minuto. Se il Real, però, ...

Pedullà : “James Rodriguez uscita last minute in casa Real Madrid - può arrivare in Serie A” : Pedullà: “James Rodriguez uscita last minute in casa Real Madrid, può arrivare in Serie A” Pedullà: “James Rodriguez uscita last minute in casa Real Madrid, può arrivare in Serie A” e non a Napoli. Dopo un’ Estate passata ad accostare il fantasista colombiano al club azzurri, ecco che potrebbe invece farsi avanti il Molan che è a caccia di un trequartista da affidare a Giampaolo. Il tecnico rossonero ha avuto ...

Tuttosport su James Rodriguez : Napoli può attendere - un dettaglio facilita una chiusura lampo della trattativa : Tuttosport su James Rodriguez e quel dettaglio su cui il Napoli può contare e quindi attendere fino all’ultimo giorno di mercato Tuttosport su James Rodriguez: Napoli può attendere, un dettaglio facilita un’ eventuale chiusura lampo della trattativa. Questo perché tutti i dettagli sino già definiti da tempo e, soprattutto, perché si tratterebbe di un prestito secco, senza esborsi di denaro dilazionati attraverso operazioni ...

James Rodriguez : ci sarebbero i troppi infortuni dietro il prestito richiesto dal Napoli : La vittoria per 4-3 del Napoli ai danni della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi ha dato grande motivazione alla squadra allenata da Carlo Ancelotti. Gli azzurri sabato sera si ritroveranno di fronte la storica rivale, la Juventus, reduce dal successo di Parma per 0-1. Aldilà della partenza positiva in campionato, la società di De Laurentiis continua a monitorare il mercato estero e a seguire soprattutto James Rodriguez. In queste ultime ...

AS : James Rodriguez fuori al massimo tre settimane : As riporta alcuni aggiornamenti sulle condizioni di James Rodriguez. Il colombiano che ha subito lesione muscolare al polpaccio destro, dovrebbe rientrare in capo in 2-3 settimane. Questa sfortuna porterebbe James a saltare la partita di campionato contro il Villarreal domenica a La Cerámica (21:00), oltre alle amichevoli che la nazionale colombiana giocherà contro il Brasile e il Venezuela, rispettivamente il 7 e l’11 settembre. ...

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Ultim’ora - Zidane punta su James Rodriguez - la situazione : James Rodriguez ritrova una maglia da titolare con la maglia del Real, è stato scelto da Zinedine Zidane tra gli undici titolari che scenderanno in campo contro il Valladolid. Insieme a lui anche Bale, entrambi fino a poche settimane fa sembravano destinati a lasciare Madrid. situazione delicata in casa blanca, con diversi infortuni e squalifiche che hanno indotto Zidane a ripiegare sui due esuberi, uno di questo seguito fortemente dal ...

Caso Icardi - Bucchioni : “ADL ha fatto di tutto ma c’è un problema. Ora tutto su James Rodriguez e Llorente” : Caso Icardi: “ADL ha fatto di tutto ma c’è un problema. Ora tutto su James Rodriguez e Llorente”. È quanto scrive il collega Enzo Bucchioni nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com Caso Icardi: “ADL ha fatto di tutto ma c’è un problema. Ora tutto su James Rodriguez e Llorente”. È quanto scrive il collega Enzo Bucchioni nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, di cui vi proponiamo alcuni ...

James Rodriguez – Nessun cedimento da parte di Perez : La pista che porta James Rodriguez a Napoli si è raffreddata. Il Mattino riporta le ultime sulla trattativa per l’arrivo del colombiano. James Rodriguez – Stando alle parole del quotidiano napoletano, appare più lontana la possibilità che James possa tornare alle dipendenze di Carlo Ancelotti Pista fredda “Il Real Madrid per ora non cambia posizione, il Napoli si e` fatto avanti per la soluzione del prestito con diritto ...

James Rodriguez? Secondo Mendes l’affare si sbloccherà : Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli non avrebbe abbandonato l’idea James Rodriguez I quotidiano partenopeo scrive della trattativa, diventata ormai difficilissima, tra il Napoli e il real Madrid per portare James Rodriguez alle pendici del Vesuvio. l colombiano resta un obiettivo per il club di ADL e si aspettano sviluppi in casa Real Madrid. Zidane l’ha convocato -scrive Il Mattino- per il Celta Vigo solo ...