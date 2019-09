Italia-Germania | Europei baseball 2019 | data | programma | orario e tv dei quarti di finale

Immigrazione - il patto con Francia e Germania di Pd e M5s : ecco cosa rischia l'Italia : Cambia il governo, ma non i problemi. Ora l'Ue torna a fare pressione sull'Immigrazione: "cacciato" Matteo Salvini, è più facile ottenere qualche sì dal remissivo Giuseppe Conte. Le trattative con Germania e Francia per gestire i flussi migratori hanno una storia più lunga. Era il 18 luglio scorso,

Il patto tra Italia - Malta - Francia e Germania per i ricollocamenti dei migranti : Il presidente del Consiglio Conte vola a Bruxelles per incontrare Ursula Von der Leyen, la presidente eletta della Commissione europea. Sul tavolo c'è la richiesta da parte dell'Italia di rivedere il patto di stabilità e il dossier immigrazione. Il 23 settembre a La Valletta Francia, Germania, Malta e Italia dovranno firmare un documento congiunto che contiene un meccanismo automatico per i ricollocamenti.Continua a leggere

Migranti - “verso accordo Ue con Francia e Germania : sbarco nei porti di Italia e Malta - ricollocamento entro un mese” : Italia, Malta, Francia e Germania stanno lavorando a un accordo per gestire in maniera condivisa gli sbarchi e procedere in maniera più efficace ed efficiente ai ricollocamenti, nonostante il regolamento di Dublino. Si chiama “Temporary predictive riallocation program” e, come rivelato da la Stampa, il 23 settembre i quattro ministri dell’Interno si incontreranno per la firma all’accordo. Anche di questo parlerà oggi ...

Paura su volo di linea Italia-Germania : forte turbolenza provoca diversi feriti - grave una donna : Brutta disavventura nel pomeriggio di oggi su un volo di linea fra Italia e Germania della compagnia low cost tedesca Eurowings. L'aereo ha attraversato una zona di forte turbolenza che ha costretto...

Hockey prato femminile - Qualificazioni Tokyo 2020 : l’Italia pesca la Germania nel play-off - strada proibitiva : La Nazionale Italiana femminile di Hockey su prato si giocherà l’ultima chance di qualificarsi ai Giochi Olimpici 2020 contro la Germania. È questo il verdetto emesso quest’oggi dal sorteggio andato in scena a Losanna, in Svizzera, con le azzurre che hanno pescato un avversario estremamente competitivo a livello internazionale reduce dalla medaglia d’argento ai Campionati Europei alle spalle della fortissima Olanda. Le speranze ...

Baseball - Europei 2019 : Olanda KO con la Repubblica Ceca - si salvano Italia e Germania : La sorpresa, quella grandissima, arriva alla seconda giornata: la Repubblica Ceca compie un’impresa spettacolare e riesce a battere l’Olanda per 8-6, sconvolgendo completamente tutte le previsioni della vigilia. Tale successo riscatta nel girone A la formazione Ceca, abile a sfruttare la forma di Cech, Cervenka e dei due Hautmar. Decisivi prima il quarto inning da 4 punti e poi il nono, che costruiscono la gran parte del clamoroso ...

Torneo 4 Nazioni - pareggio 3-3 tra Italia e Germania : Dopo la rocambolesca sconfitta contro Israele (3-2) nel primo match del Torneo 4 Nazioni, l’Italia concede un pareggio ai padroni di casa della Germania. L’Italia di Zoratto parte bene e va in rete al 29’ con Zuccon ma dopo 10’ Herold segna il gol del pareggio e con questo risultato si va al riposo. Nella ripresa gli Azzurrini si riportano in vantaggio prima con Gnonto al 56’ e poi con De Nipoti al 66’, portando il risultato su un parziale ...

Italia-Germania : visita Stato Steinmeier il 19 a Roma - vedrà Mattarella e Conte : Roma, 7 set. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica di Germania, Frank-Walter Steinmeier, sarà in Italia il 19 e 20 settembre prossimi per una visita di Stato. Il Capo dello Stato tedesco verrà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e incontrerà anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Una missione che arriva in un momento cruciale per le vicende italiane ed internazionali, con il ...

SPY FINANZA/ India a Germania - le due crisi che fanno tremare l'Italia : L'India era considerato il mercato più in espansione dopo quello cinese, ma si è bruscamente fermato. E la guerra dei dazi provoca ancora scossoni

Perché se la Germania entra in crisi - per l’Italia sono guai : La produzione industriale tedesca continua a diminuire e lo spettro della recessione è sempre più vicino. Per l’Italia, primo partner commerciale della Germania, è un grosso problema, ma in Europa potrebbe cambiare tutto. Domande e risposte per capire cosa potrebbe succedere. E cosa potrebbe andare storto.Continua a leggere

Tennistavolo - Europei a squadre Nantes 2019 : l’Italia femminile cede 0-3 alla Germania e viene eliminata : Si ferma come da pronostico contro la corazzata tedesca il cammino dell’Italia femminile agli Europei a squadre di Tennistavolo, che oggi a Nantes, in Francia, hanno visto esaurirsi le fasi a gironi: le azzurre hanno ceduto, nella gara valida per il Gruppo 2, alla Germania per 0-3. La Nazionale italiana è eliminata dal torneo continentale. Nel primo match Debora Vivarelli ha perso per 0-3 contro Han Ying, mentre nel secondo ...

Basket in carrozzina - Europei 2019 : seconda sconfitta per l’Italia. Gli azzurri si arrendono alla Germania : seconda sconfitta per l’Italia agli Europei di Basket in carrozzina. Gli azzurri sono stati battuti dalla Germania per 81-72 al termine di una partita che ha sempre visto la nostra Nazionale inseguire quella tedesca. La Germania ha allungato in maniera decisiva nel secondo tempo grazie soprattutto ai 29 punti Halouski e ai 20 di Passiwan, mentre non sono bastati all’Italia i 20 punti di Giulio Maria Papi e i 16 di Sabri Bedzeti. La ...

