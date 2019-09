Islam | entro il 2100 la metà della popolazione italiana sarà musulmana

Sparatoria in un centro Islam ico vicino a Oslo : Secondo quanto riportato dal giornale norvegese Dagbladet, a Bærum, vicino Oslo , c'è stata oggi una Sparatoria all'interno del centro islamico Al-Noor e una persona è stata colpita. L'aggressore, un uomo bianco in uniforme di cui non è stata ancora precisata l'età, è stato fermato dalla polizia e arrestato.Bærum è un comune di poco meno di 125mila abitanti che si trova nella contea di Akershus e Sandvika è la città capoluogo ...

Bimbi non imparano il Corano! Picchiati con le mazze al centro Islamico : Maltrattamenti choc al doposcuola dell'associazione culturale senegalese islamica. Due maestri arrestati e una indagata. Mazzate per fargli imparare il Corano. Se quei versetti non riuscivano a memorizzarli bene, su di loro sarebbe abbattuta la violenza dei maestri dell'associazione culturale islamica. Succede in Italia, nel centro di Santa Croce sull'Arno a Pisa. È qui che sarebbero avvenuti i presunti maltrattamenti ai danni di ...