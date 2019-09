Iran | arrestate due cittadine britanniche e un australiano | in carcere anche una blogger

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Due donne con doppia cittadinanza australiana e britannica e un cittadinosono stati arrestati in. A renderlo noto lo stesso ministero degli Esteri di Canberra, aggiungendo che ai tre viene fornita assistenza consolare. Tutti si trovano nelEvin di Teheran, lo stesso dove dal 2016 è rinchiusa la project manager 41enne Nazanin Zaghari-Ratcliffe, britannica-iana, per accuse di spionaggio. Secondo il Times le due donne detenute sarebbero una docente universitaria dell’Università di Cambridge, che stava insegnando in una facoltà australiana, e unain occasioni separate. Secondo i media australiani, il terzo arrestato sarebbe il compagno della. I loro nomi non sono stati rivelati e non è ancora chiaro né di quale reato siano accusati né se siano stati incriminati: si sa solo che una delle due donne sarebbe detenuta da circa un anno. Il ...

