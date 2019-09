Infestanti nella Farina di Ceci | Ministero della salute annuncia ritiro del prodotto

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 11 settembre 2019) L'avviso di richiamo dela causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Interessati alcuni lottidi"ZA Molino Zanone" per possibile presenza dinelle confezioni vendute nei negozi. Si invitano i consumatori a non consumare lae di restituirla al punto vendita.

