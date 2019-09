Immobili di lusso | a Como una sede di intesa Sanpaolo casa Exclusive

In Sicilia cresce la domanda di Immobili di lusso : stranieri innamorati : Il mercato immobiliare Siciliano continua a crescere e uno dei principali driver dell’andamento positivo è la forte domanda dall’estero, che raggiunge il suo picco nella zona di Ragusa, dove gli acquirenti internazionali rappresentano il 70% del totale. La domanda sul mercato immobiliare residenziale Siciliano continua a crescere, soprattutto per gli immobili di pregio. Grazie al suo ricco patrimonio culturale, al clima mediterraneo e ...