Il treno verde d' Europa e il ruolo dell' Italia

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Priorità assoluta ad un’emergenza globale su scala europea, quella del global warming e degli effetti devastanti del clima sul nostro sofferente Pianeta. Si può sintetizzare così la neonata Commissione Europea targata Ursula von der Leyen.La nuova presidente è stata di parola, e la svoltada lei preannunciata nel discorso al Parlamento Europeo non si è rivelata semplicemente un’espressione gettata al vento. L’olandese Frans Timmermansè stato infatti confermato vicepresidente esecutivo, ma questa volta con una delega molto importante e strategica, quella al Clima.Ursula dunque va avanti per la sua strada. A luglio, nel giorno del suo insediamento, aveva dichiarato che mantenere in salute il nostro Pianeta era la sfida più urgente dei prossimi anni, sostenendo che entro il 2050 l’...

