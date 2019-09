Reddito di cittadinanza 2020 : Catalfo “opportunità che deve funzionare” : Reddito di cittadinanza 2020: Catalfo “opportunità che deve funzionare” Insieme a Quota 100, il Reddito di cittadinanza è stata una delle misure più significative dal punto di vista sostanziale e simbolico approvate dal Governo Conte e promosse dalla maggioranza al’epoca composta da Movimento 5 Stelle e Lega. Il cosiddetto governo giallo-verde, col decreto n. 4/2019, ha introdotto la misura di contrasto alla povertà che con la figura ...

Quota 100 - Catalfo : «Non si tocca. Migliorerò il Reddito di cittadinanza» : Nunzia Catalfo, 52 anni di Catania, è serena. E anche contenta. Ha ricevuto in eredità da Luigi Di Maio il ministero del Lavoro. Tra i senatori grillini è molto apprezzata. Tutti...

Reddito di cittadinanza - precari e dimenticati : la lettera dei lavoratori Anpal : Mentre la fase due del Reddito entra nel vivo, tornano a protestare i 654 operatori con il contratto in scadenza e con il...

Reddito di cittadinanza - occhio agli sms : La convocazione per la firma del patto di lavoro può avvenire sia attraverso la posta elettronica che tramite una chiamata o...

Il Reddito di cittadinanza non si tocca - via alle convocazioni ai centri per l’impiego : I destinatari del Reddito di cittadinanza saranno convocati tramite email ma anche tramite SMS. Dopo il caos dei giorni scorsi, arriva la conferma che chi percepisce il Reddito di cittadinanza che sarà chiamato anche via SMS per sottoscrivere il patto per il lavoro. Intanto in questi giorni stanno iniziando a giungere le prime convocazioni ai centri per l’impiego. Una fase da non sottovalutare perché l’esito potrebbe avere ripercussioni ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 "intoccabili" : c'è chi torna a parlare di Quota 41 : Il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio: "Il Reddito di cittadinanza e Quota 100 non si toccano". Quota 41...

Reddito di cittadinanza - Quota 100 e Jobs Act : i piani di Nunzia Catalfo : “Ho lavorato ben con la Lega, ma credo che non mi troverò male con la sinistra”, dice a Il Messaggero la neoministra 5Stelle del Lavoro Nunzia Catalfo, chiamata a sostituire Luigi Di Maio, passato alla Farnesina, anche se non avrà da occuparsi dello sviluppo, quindi delle aziende. Quindi non si assumerà l'onere delle crisi industriale “ma avrò a che fare con la parte finale – dichiara ancora – quella dei licenziamenti e del collocamento dei ...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza - Di Maio : «Non si toccano - alla legge Fornero non si torna» : Quota 100 e reddito di cittadinanza non si toccano, parola di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico di M5s: «Il decreto dignità non si...

Quota 100 "a tempo" e Reddito di Cittadinanza "da trasformare" : verso la manovra Pd-5s : Tra annunci, smentite e mezzi passi indietro il dibattito tra i nuovi alleati di governo è sempre più acceso: l'ex ministro...

«Quota 100 e il Reddito di cittadinanza rimangono» - il ministro del Lavoro Catalfo conferma le due misure : Quota 100, pensioni e reddito di cittadinanza, il neo ministro del Lavoro Nunzia Catalfo annuncia che «Quota 100 e reddito di cittadinanza rimangono. Poi se ci saranno...

Voto di fiducia in corso - Conte contestato durante la replica : "M5s è stato tradito - Lega voleva poltrone" | "Implementeremo il Reddito di cittadinanza" : Il premier in mattinata aveva illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

Conte contestato durante la replica e prima del voto di fiducia : "M5s è stato tradito - Lega voleva poltrone" | "Implementeremo il Reddito di cittadinanza" : Il premier in mattinata aveva illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

Reddito di cittadinanza - tra PD e M5S manca la sintesi per possibili modifiche : Con il nuovo Governo giallo-rosso il Paese sarà ora guidato dal PD e dall'M5S, ovverosia da due forze politiche che, negli ultimi anni, si sono distinte per il varo di misure concrete per il contrasto alla povertà. Il Partito Democratico, infatti, ha introdotto il ReI, Reddito di Inclusione, mentre il MoVimento 5 Stelle è andato oltre con il Reddito di cittadinanza che mira a coniugare al contrasto della povertà il rilancio ...

Conte chiede la fiducia alla Camera : "M5s tradito - la Lega voleva più poltrone - più Reddito di cittadinanza" : Il premier in mattinata aveva illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo