“Il peggio di me” | Ismaele La Vardera racconta il retroscena della “politica del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Cosa succede se il candidato sindaco di Matteo Salvini a Palermo decide di registrare tutta, ma propria tutta la sua campagna elettorale? Succede che se ne fa un film, trasmesso al cinema e in tv: Il Sindaco Italian Politcs for Dummies. Un caso mediatico che attira perfino la stampa estera che dedicherà pagine e pagine all’impresa. Sull’onda del clamore nasce questo libro, in cui la Iena svela tutti isedicentedel cambiamento” i cui protagonisti sono però quelli di sempre da Giorgia Meloni a Totò Cuffaro. E non solo, in queste pagine c’è anche la storia personale di La– la cui famiglia è sotto protezione per via di una sua inchiesta che coinvolge il boss Abbate -, la sua infanzia in uno dei quartieri più difficilicittà, le amicizie pericolose e il racconto, come per la politica,partere di sé. L'articolo ...

enpaonlus : Uccide un raro rinoceronte nero, l’amminstrazione Trump gli permette di importare i trofei di caccia… - Capezzone : Prima pioggia e strade di Roma allagate, un inferno. Basta un evento normale (un acquazzone di fine estate) a mette… - Radio1Rai : ??@alanfriedmanit a @radioanchio: 'Abbiamo evitato il peggio, ora abbiamo un #governo che promette stabilità e polit… -