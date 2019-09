Il patto tra Italia | Malta | Francia e Germania per i ricollocamenti dei migranti

Ue - Conte incontra Von der Leyen a Bruxelles : punti d’incontro su riforma di Dublino - patto di stabilità e investimenti sull’ambiente : Avrà inizio alle 10.30 quello che si annuncia come un nuovo corso dei rapporti tra Roma e Bruxelles. A quell’ora a Palazzo Charlemagne, nella capitale belga è in calendario l’incontro tra Giuseppe Conte, capo del governo M5s-Pd che ieri ha ottenuto la fiducia in Senato, e Ursula Von der Leyen, presidente designata della Commissione europea che ieri ha ufficializzato la nomina di Paolo Gentiloni a commissario Ue per gli Affari ...

Bari - pauroso incidente nella notte in pieno centro - violento impatto tra auto e moto in via Celentano - grave il centauro : Un grave incidente si è verificato nella notte appena trascorsa in pieno centro a Bari al rione Madonnella. Una moto e un’auto, per cause in via di accertamento, si sono scontrate. L’impatto è stato fortissimo. Il centauro è caduto rovinosamente a terra ed è stato soccorso dai medici del 118 che hanno predisposto il suo ricovero in codice rosso. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via De Giosa e via Celentano.

Biasin (Libero) : un patto all’italiana tra De Laurentiis e Zhang all’Eca : Su Libero Fabrizio Biasin parla della candidatura di Zhang e De Laurentiis al nuovo Board dell’Eca che sarà eletto oggi. Un duello tra il vecchio e il giovane, lo definisce Biasin, che in definitiva non è altro che “una sorta di sfida tra Napoli e Inter per nulla banale, perché chiarisce come i due club siano seriamente intenzionati a «prendere potere» laddove gira il grano sonante e si prendono le decisioni che ...

Juventus - Tuttosport : tra Sarri e Cristiano Ronaldo ci sarebbe 'il patto dei 40 goal' : La Juventus è pronta a preparare il match contro la Fiorentina, previsto per sabato 14 settembre alle ore 15:00. In attesa del rientro di tutti i nazionali, Sarri ha ripreso ad allenare a pieno regime e ha quindi recuperato definitivamente dalla polmonite che lo ha costretto a fargli saltare le prime due partite di Serie A. Il tecnico toscano, come scrive Tuttosport, ha un importante obiettivo in questa stagione, valorizzare il gioco offensivo ...

Beautiful - anticipazioni USA : Ridge e Shauna fanno un patto per nascondere il tradimento : Non c'è davvero da annoiarsi nelle puntate di Beautiful attualmente in onda negli Stati Uniti, nelle quali diverse trame si intrecciano coinvolgendo personaggi di due generazioni. Dopo la caduta di Thomas Forrester, avvenuta dalla scogliera vicino alla casa di Steffy, Ridge e Brooke hanno cominciato a litigare a causa del coinvolgimento di quest'ultima. Se lui ha ritenuto la moglie colpevole dell'accaduto, lei ha continuato ad accusare Thomas, ...

Fiorentina - clamoroso retroscena sulla cessione : patto di… ‘Chiesa’ tra i Della Valle e Commisso : Un clamoroso retroscena in merito alla cessione Della Fiorentina è emerso quest’oggi dalle pagine del Corriere Della Sera. Secondo il noto quotidiano, infatti, i Della Valle ex proprietari ed il nuovo patron Rocco Commisso avrebbero stretto una sorta di patto mettendo in mezzo Federico Chiesa. “Commisso – si legge – non se l’è sentita di presentarsi cedendo il suo miglior giocatore. Sarebbe stato difficile ...

VISTO DA SINISTRA/ patto M5s-Pd per riprendersi le Regioni - con Rousseau per amico - : La nuova maggioranza M5s-Pd si sta già preparando le prossime elezioni regionali. Il fronte sarà in Emilia-Romagna e al Nord

GOVERNO M5S-PD/ Dove porta il nuovo patto tra tecnocrazia e populismo? : Il Conte 2 rappresenta un inedito esperimento politico: un frettoloso patto di autotutela del sistema mediante un accordo tra tecnocrati e populisti

Emissioni Usa - L'amministrazione Trump apre un'indagine sulle Case del "patto" con la California : Nuovo capitolo nella disputa tra L'amministrazione Trump e il settore automobilistico sulla questione dei nuovi standard per le Emissioni inquinanti: secondo indiscrezioni di alcuni organi di stampa americani, il dipartimento di giustizia ha infatti inviato una lettera alla Ford, alla Honda, alla BMW e alla Volkswagen, per informarle dell'avvio di un'indagine antitrust. L'obiettivo dell'inchiesta è verificare se l'accordo volontario con il ...

LETTURE/ Quel patto tra sinistra e mercato che ha prodotto i 'sovranismi' : Sovranità è ormai una parolaccia in odore di fascismo. Ma se non la esercita il popolo, art. 1 Cost.,, chi lo fa al suo posto? E con quali conseguenze?

Sony Xperia 5 è ufficiale ed è un top di gamma compatto : la nostra anteprima video : Nel corso di IFA 2019 Sony ha presentato Xperia 5, il fratello piccolo di Xperia 1, dal quale eredita buona parte della scheda tecnica. L'articolo Sony Xperia 5 è ufficiale ed è un top di gamma compatto: la nostra anteprima video proviene da TuttoAndroid.

Bruno Vespa : così Nicola Zingaretti ha tradito Matteo Salvini e stretto il patto di sistema con Luigi Di Maio : "L'8 agosto, giorno di apertura della crisi di governo, Nicola Zingaretti confermò in assoluta buona fede che il Pd era favorevole alle elezioni. Lo diceva da mesi e questo ha convinto Salvini a rompere il patto con Di Maio". Bruno Vespa, nel suo editoriale su Il Giorno, rivela il retroscena clamoro

L’uomo del giorno – Ramon Diaz - attaccante dell’Inter dei record targata Trapattoni : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è il compleanno di Ramon Diaz, talento argentino e vecchia conoscenza della Serie A, spegne oggi 60 candeline. Si trattava di un attaccante sempre molto apprezzato dal pubblico italiano, arriva nel nostro campionato dopo essere cresciuto calcisticamente nel River Plate, protagonista di una media gol impressionante, òa svolta, a livello internazionale, arriva nel Mondiale ...

Scontro tra due velivoli : almeno cinque i morti dopo il terribile impatto - si cercano altri corpi : almeno cinque persone sono morte e altre, ancora numericamente da definire, sono rimaste ferite in seguito a un terribile Scontro in volo tra un elicottero e un aereo ultraleggero sopra l’isola di Maiorca. E’ quanto riporta El Mundo che cita il Servizio di emergenza spagnolo. L’incidente è avvenuto vicino al comune di Inca. La polizia locale ha spiegato che i due velivoli sono caduti in una fattoria, sulla strada che va da ...