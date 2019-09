Il papà mentre guida si sente male | il bambino di sei anni prende il volante e mette in

Cagliari - pino cade improvvisamente in un parco mentre era in corso una festa di compleanno : feriti quattro minori e un papà : Un pino è crollato a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, sfiorando la tragedia. L’albero è caduto improvvisamente e apparentemente senza una causa precisa, colpendo diverse persone tra cui alcuni minori. Nel parco Parodi in quel momento era in corso una festa di compleanno con diverse famiglie e bambini. Cinque le persone portate d’urgenza in pronto soccorso: quattro bambini e un papà, ma altre potrebbero arrivare ...

Dramma in centro - travolto mentre passeggia con figlio : papà Giorgio è morto : Tragedia sabato sera in via delle Acacie, località di Pinetamare, Castel Volturno (Caserta) - dove è morto Giorgio Galiero 34 anni, illeso il figlio, è sotto shock. passeggia con il figlio di sei anni e viene travolto e ucciso da un’auto pirata. E’ la tragedia accaduta sabato sera vicino Caserta, dove un 34enne, Giorgio Galiero, è deceduto in via delle Acacie, località di Pinetamare, Castel Volturno, mentre il bambino che l’uomo temeva per mano ...

“papà - aiuto - vieni subito” : uccisa dal compagno mentre il padre assisteva al telefono : Vincenzo Cipolla, papà di Jessica, 29 anni, ha assistito impotente all'omicidio di sua figlia, mentre era con lei al telefono. La ragazza, che viveva in Belgio, con il compagno, Abdessattar Hamdi, lo aveva chiamato al cellulare per chiedergli aiuto. Dopo averla pugnalata a morte, Hamdi ha preso il telefono: "Ora prova a salvarla, se ci riesci" e si è dato alla fuga. Oggi è ancora ricercato e potrebbe anche essere in Italia. È la notte tra ...

Lady Gaga paparazzata mentre bacia il nuovo fidanzato : no - non è Bradley Cooper : Lady Gaga è stata immortalata a Los Angeles dai paparazzi mentre bacia quello che sembra essere il suo nuovo fidanzato. E no, non è Bradley Cooper. A dispetto delle voci che la volevano già convivente con l’attore di A Star is Born, fresco di separazione dalla moglie Irina Shayk, la popstar è stata vista in compagnia di un altro uomo, il 37enne Dan Horton, tecnico del suono. Una notizia che ha deluso non poco tutti i fan della coppia ...

Incidente Futa - scooter finisce sotto autobus : muore papà di tre bimbi mentre torna da lavoro : Incidente mortale ieri pomeriggio nel territorio di Monghidoro, in provincia di Bologna, sulla Futa dove un papà di 3 bimbi di 48 anni è finito con lo scooter sotto una corriere Tper ed è morto sul colpo. Stava tornando dal lavoro. Disagi anche al traffico, con la strada che è rimasta per ore per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso.Continua a leggere

Pisa - malore mentre fa il bagno in mare : papà di 37 anni muore davanti agli occhi del figlio : Dramma in spiaggia a Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa, dove un uomo di 37 anni ha accusato un malore mentre faceva un bagno in mare ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo effettuati da bagnini e sanitari del 118. Il tutto davanti agli occhi della moglie e del figlio piccolo. "Un giorno triste".

USA - giovane papà muore in mare mentre gioca con i figli : un'onda gli ha rotto il collo : Lee Dingle, papà di 37 anni, è morto in un terribile incidente in mare sotto gli occhi dei suoi figli. mentre era in acqua, è stato travolto da una violenta onda che gli ha rotto il collo. L'uomo, originario della città di Raleigh (capoluogo della contea di Wake e capitale dello Stato della Carolina del Nord), si trovava sulla spiaggia di Oak Island, nota destinazione balneare della contea di Brunswick (sempre in North Carolina). La moglie ...