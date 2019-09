Il Movimento 5 “stallo” e il presidente “Gentilone” | il discorso in Senato del capogruppo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Dal5 “stallo” al“Gentilone”. Ma anche le piccole e medie “inglese” e un Pd che ha paura delle paure (?) della Lega. Ildel Partito democratico, Andrea Marcucci, interviene inper esprire il voto favorevole del gruppo parlamentare che rappresenta al governo Conte 2. Ma il suo, di poco più di dieci minuti, è condito di scivoloni linguistici e frasi poco comprensibili. Ilre, insieme ala Montecitorio, Graziano Delrio, ha condotto gli incontri col M5s per la formazione del nuovo esecutivo. Emozione, in Aula, o più semplicemente stanchezza? L'articolo Il5 “stallo” e il“Gentilone”: ilindelPd Marcucci è da ridere proviene da Il Fatto Quotidiano.

