Il Governo punti su innovazione e lavoro per rilanciare la produttività ferma da vent’anni

Governo : D’Uva - ‘tanti punti cari a M5S - quota 100 e reddito non si toccano’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Nel suo intervento presidente ci sono tanti punti cari al Movimento 5 Stelle. C’è il tema dell’ambiente. C’è il tema della famiglia con l’assegno unico per i figli e gli asili nido gratuiti. C’è il tema del lavoro con l’abbassamento del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori. A proposito di pensioni: quota 100 era un punto del programma dei 5 Stelle e non si ...

Governo - tutti gli appunti di Conte ai leghisti : “Coerenti solo con vostre convenienze” : La lunga replica di Giuseppe Conte alla Camera in occasione del voto di fiducia è stato rivolto, in larga parte, ai banchi della Lega. Sono stati gli ex alleati leghisti, infatti, i più feroci Contestatori del presidente del consigli: “Non ho mai detto e non dirò mai che voi avete tradito: mi rivolgo alla Lega. Dico che mentre il M5s è stato coerente al proprio programma voi dimostrate di essere coerenti alle vostre convenienze elettorali. ...

Governo : Misiani - ‘bene Conte - raccolti molti spunti Pd’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Mi sono molto riconosciuto nel discorso insediamento del Presidente Conte, nel suo impianto politico molto vicino alla sensibilità dei progressisti e ambientalisti: l’attenzione ai giovani, la centralità del lavoro, l’impulso per la riduzione delle disuguaglianze sociali, territoriali e di genere, la volontà di difendere e cambiare l’Unione europea, lo sviluppo sostenibile e la ...

Governo - patto in cinque punti Pd-M5s per riformare la Costituzione e dare al Conte bis l’orizzonte della legislatura : Dal taglio dei parlamentari al “pacchetto” di riforme costituzionali, che comprenda anche la legge elettorale in senso proporzionale, la fiducia congiunta e la “sfiducia costruttiva” al Governo, la riduzione dei delegati regionali, i governatori a Palazzo Madama e la parificazione dei requisiti di elettorato. In altre parole, un’autentica revisione della materia ordinamentale. Il tutto da sottoporre a un doppio ...

Governo - cosa contengono i 29 punti del programma condiviso da PD e M5S : Il nuovo Governo Conte ha giurato di fronte al presidente della Repubblica ed è pronto a diventare operativo a tutti gli effetti. Stasera il primo Consiglio dei Ministri, dove si ufficializzerà la nomina di Paolo Gentiloni come membro italiano della Commissione Europea, poi lunedì il premier Giuseppe Conte sarà in Aula alla Camera per chiedere la fiducia al Parlamento, una procedura che si ripeterà poi nella giornata di ...

Filippo Facci e i 26 punti del Governo M5s-Pd : il programma a dir poco "raccapricciante" : Potete chiamarlo programma, potete anche chiamarlo Piero, o Giovanni, un nome qualsiasi: il neo governo l' ha chiamato «Bozza di lavoro che riassume le linee programmatiche che il presidente del Consiglio incaricato sta integrando e definendo», ma, va detto, è solo una lista di genericissime intenzi

Ventinove punti : il programma del Governo giallo-rosso : Sono 29 i punti del programma del nascente governo giallo-rosso, sostenuto da Movimento 5 stelle e Partito democratico. Si va dalle clausole di salvaguardia Iva alla riforma dell’Irpef per tagliare le tasse, dal salario minimo a un green new deal e anche un no alle trivelle. C’è poi la riduzione die parlamentari collegata a una revisione della legge elettorale. Tra gli altri punti anche una legge sul conflitto ...

Governo Conte 2 - il programma definitivo in 29 punti : dal taglio tasse al salario minimo - al processo per l’autonomia differenziata : Ha preso forma, con una versione definitiva, l’accordo a cui hanno lavorato negli ultimi giorni M5s e Pd in vista della nascita del Governo Conte 2, la cui lista di ministri è stata appena presentata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo la bozza di programma in 26 punti, pubblicata ieri sul Blog delle Stelle, è oggi uscita una versione definitiva, alla quale si aggiungono altri tre punti. Il testo è intitolato ...

Governo - il programma del Conte bis : Iva - Roma e riforma fiscale tra i 29 punti : Dalla riforma fiscale, all'Iva, alle città metropolitane come Roma. Ecco la versione definitiva del programma che il premier incaricato Giuseppe Conte porterà al Quirinale...

Governo Conte 2 - il tasso sui Btp aggiorna i minimi storici : cala a 0 - 83%. Lo spread con i Bund si restringe sotto i 150 punti : Nel giorno in cui si attende la presentazione della squadra del Governo Conte 2, i mercati confermano di vedere con favore l’alleanza giallorossa. Continua infatti la discesa dello spread tra Btp e Bund, termometro del rischio Italia percepito dagli investitori, che a metà giornata si è ristretto a meno di 150 punti, raggiungendo quota 147 punti. Questo grazie al fatto che il rendimento del decennale italiano è sceso allo 0,83%, un nuovo ...

Governo - il programma del Conte bis : nei 29 punti tasse - Iva - Roma e riforma fiscale : Dalla riforma fiscale, all'Iva, alle città metropolitane come Roma. Ecco la versione definitiva del programma che il premier incaricato Giuseppe Conte porterà al Quirinale...

Governo Pd-M5S - nel programma tanti buoni propositi per l’Ambiente : ecco tutti i punti dell’accordo “Green” : Alla soglia del 2020, stiamo assistendo ad una degenerazione ambientale che, generata dal cambiamento climatico, ha visto crescere l’indifferenza generale delle autorità, decisamente più preoccupate di racimolare ricchezze di natura antropica. La politica è sempre più nel mirino del popolo: a voce sempre più alta, la gente comune si sta riunendo, sotto la bandiera della giustizia ambientale che ha come simbolo Greta Thunberg, perché i ...