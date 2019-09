Il ‘bambino’ fuma sugli spalti | il web si indigna | ma la verità è un’altra e sorprende

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) In queste ultime ore sta facendo il giro del web il video di un presunto bambino in Turchia che, nel post partita di Bursaspor-Fenerbahce alla Timsah Arena di Bursa,una sigaretta affianco ad un altro bambino. Tantazione nel mondo di Internet, ma lavenuta a galla è in realtà un’altra ed ènte. Sì, perché colui che stavando, un bambino non è. Si tratta di un uomo turco di 36 anni dal viso giovanile e senza barba. Effettivamente, a guardare il video, tutto sembra meno che un adulto. Ma è una foto ripresa da un’altra angolazione a chiarire i dubbi. La certezza, a questo punto, è una soltanto: che il signore in questione ‘come un turco’. In basso foto e video. ÇOCUK DEĞİL 36 YAŞINDAYMIŞ AKSJLADSJKLADSKJLDASJKLKLJ pic.twitter.com/HR9BKWsGNi — Nikola (@objektifdegilim) September 8, 2019 L'articolo Il ...

