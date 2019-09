I Weezer lanciano il singolo The End Of The Game e annunciano il nuovo album per il 2020

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Con ilThe End Of Theci fanno capire di avere una tonnellata di brani che non aspettano che essere riversati ripetutamente sul mercato discografico. Solamente pochi giorni fa hanno fatto sapere che si uniranno ai Green Day e ai Fall Out Boy per l'Hella Mega Tour, che li porterà in giro per il mondo insieme alla squadra di Billie Joe Armstrong. Solamente nel 2019, ancora, hanno pubblicato due(Black) e(Teal) e proprio in questi giorni hanno annunciato che nel maggioarriveranno nuovi brani per undisco, Van. IlThe End Of Theè un primo assaggio. La band ripropone chitarre forti e ritornelli orecchiabili - tutti ricordiamo Pork & Beans - e nell'intro fa il verso al tapping di Thunderstruck degli AC/DC. Proprio per questo Rivers Cuomo, frontman della band, ...

