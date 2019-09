“I porti non si chiudono alle disperazioni | ma alle contraffazioni” | il ministro

Mundo Deportivo : “con Fabian Ruiz il Barcellona non ebbe il coraggio di De Laurentiis - ora costa 60 milioni” : Il Mundo Deportivo dedica una pagina al rimpianto che ora il Barcellona ha per Fabian Ruiz. Il quotidiano tira le orecchie al club blaugrana che aveva da tempo il calciatore spagnolo nel mirino, ma non si è mai mosso prima, lasciando che la quotazione di Fabian crescesse. Il Barcellona – scrive El Mundo Deportivo – monitorava Ruiz già ai tempi del Betis, come tante altre grandi squadre europee, ma nessuno si è mosso quando ...

Mundo Deportivo : se Messi non rinnova con il Barcellona potrebbe andare in MLS : potrebbe esserci l’America nel futuro di Lionel Messi. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo infatti, la Pulce starebbe trattando per il suo rinnovo con il Barcellona, ma l’asso argentino ha un altro asso nella manica. Messi ha un contratto in scadenza nel 2021 e non mancano le indiscrezioni sull’apertura della trattativa per il rinnovo che dovrebbe partire alla fine del mese prossimo. Ma se l’accordo con i blaugrana ...

Governo-Ue - Moavero : “Rapporti cambiati? Positivo”. Monti : “M5s mai anti-Europa se Renzi non avesse bloccato dialogo un anno fa” : Mercati e Unione europea partigiani con Roma ancora prima di passare dalle parole ai fatti? “Perché no?”, è il coro di risposte di professori, ex ministri e politici intervenuti al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Mentre Mario Monti rivendica di aver sempre pensato che i pentastellati non fossero anti europeisti, Pier Carlo Padoan invoca la ritrovata credibilità dell’esecutivo Conte una volta rimescolate le carte. Perfino l’ex ministro Enzo ...

Trump rincara la dose con Huawei : rapporti freddi come non mai ad inizio settembre : Ci sono nuove informazioni di un certo peso da dover prendere in considerazione oggi 5 settembre per quanto riguarda i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Huawei. La questione a metà agosto era apparsa già piuttosto articolata, come apparso con il nostro punto della situazione, ma le recentissime dichiarazioni di Trump indicano che la frattura sia più profonda di quanto ci si potesse aspettare. Proviamo dunque a capire come stia ...

Da Fossil Group arrivano smartwatch PUMA e Michael Kors a IFA 2019 - per sportivi e non solo : A IFA 2019 Fossil Group ha presentato alcuni nuovi smartwatch con Wear OS By Google e il primo smartwatch targato PUMA e dedicato agli sportivi. L'articolo Da Fossil Group arrivano smartwatch PUMA e Michael Kors a IFA 2019, per sportivi e non solo proviene da TuttoAndroid.

Commisso : “I napoletani al Franchi accendevano fuochi e fumogeni - negli Usa non sarebbero mai entrati in un impianto sportivo” : Il presidente della Fiorentina Commisso, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, si sofferma sul tema degli stadi e del trasformare le partite in un momento di feste e divertimento a cui possano partecipare le famiglie e precisa che non crede di poter dare lezioni a nessuno, ma riporta la sua esperienza da fruitore di sport negli Stati Uniti «Non sono qui per dare lezioni. Senza mancare di rispetto ho visto esplodere a Marassi petardi ...

Bruno Fernandes - il portiere condannato a 20 anni di carcere per omicidio torna in campo. I tifosi : “È un assassino - qui non lo vogliamo” : Dopo nove anni e una condanna per omicidio, l’ex portiere del Flamengo Bruno Fernandes torna in campo: il 34enne ha firmato con il Poços de Caldas, squadra brasiliana della terza divisione mineira. L’annuncio è arrivato sul profilo Facebook della squadra che ha deciso di siglare il contratto con Fernandes nonostante, in un sondaggio promosso dalla dirigenza del club stesso, i tifosi si fossero espressi contrari alla cosa. Bruno ...

Rifiuti : Fit Cisl e Uil Trasporti - ‘non addossare colpe a lavoratori Rap’ : Palrmo, 26 ago. (AdnKronos) – Sul botta e risposta sulla gestione dei Rifiuti a Palermo apparso sulla stampa fra il sindaco di Palermo Orlando e l’amministratore unico della Rap SpA Norata, intervengono i segretari regionali della Fit Cisl e della Uil Trasporti, Dionisio Giordano e Pietro Caleca. ‘Non è certamente il momento della contrapposizione – dichiarano i due segretari -, che l’Azienda necessiti di ...

La Domenica Sportiva - troppo rigore. E non dal dischetto : "Io sono ancora qua, eh già". Se l'anno scorso, a canticchiare il ritornello di Vasco Rossi, era la Mara Venier tornata titolare di Domenica In, quest'anno è Paola Ferrari che può permettersi di fischiettare quelle note in coda al ritorno ad un'altra Domenica, quella Sportiva. Cinque anni di assenza, l'esperienza al Magazine della Champions e della Nazionale e ora di nuovo spalla a spalla con Jacopo Volpi, baluardo di Rai Sport. In uno studio ...

Benedetta Mazza : “Non ho più rapporti con Stefano Sala - ognuno ha avuto ciò che merita” : Tra Benedetta Mazza e Stefano Sala non c’è più alcun rapporto. È la modella ed ex ereditiera a raccontare al settimanale Vero che, finita la parentesi vissuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, anche il loro rapporto si sarebbe raffreddato: “Io e Stefano non abbiamo più rapporti. Siamo nella stessa agenzia, ma ognuno ha preso la propria direzione. Se lui è contento, io lo sono per lui. In quel contesto tra noi era nato un rapporto ...

Iker Casillas non ha intenzione di fermarsi : il portiere spagnolo vuole tornare a giocare : Determinato, come in campo. Iker Casillas non ha affatto intenzione di arrendersi. Vittima di un infarto lo scorso 1 maggio, il 37enne portiere del Porto non ha ancora rinunciato all’idea di tornare a difendere i pali di una porta. Come riferisce ‘A Bola‘, l’estremo difensore – iscritto nella lista dei portoghesi per il campionato – si sottoporrà a nuovi accertamenti a dicembre per capire se sia ...

Zingaretti : "Non credo che la soluzione possa essere un governo di transizione che porti al voto" : Si è aperta la Direzione del Pd con le parole del segretario Nicola Zingaretti: "Non ho mai demonizzato M5s. Anzi, al contrario sono stato oggetto di critiche a volte feroci perché ho tentato di sviluppare un'analisi attenta su questo movimento, ma non posso ignorare differenze enormi, che riguardano principi, un'idea di Europa di democrazia. Non facciamo finta che questa differenza siano scomparse, Dobbiamo lavorare sui contenuti e sul ...