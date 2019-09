Huawei Mate 20 Pro | Samsung Galaxy S8 | S8+ | M30 e Galaxy J6 ricevono nuovi aggiornamenti

Più stabile Huawei Mate 20 Pro con la patch B320 : avvistata oggi 11 settembre : Si torna a parlare di Huawei Mate 20 Pro in queste ore, grazie all'avvio della distribuzione di un nuovo aggiornamento concepito dal produttore cinese. Provando ad analizzare in modo più specifico la release, trapela che siamo al cospetto della patch di agosto, la successiva rispetto al nostro punto della situazione pubblicato in mese fa su queste pagine. Importante in una situazione del genere esaminare in modo dettagliato le informazioni ...

Le specifiche tecniche di Huawei Mate 30 Pro svelate a pochi giorni dalla presentazione : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, ecco le ultime informazioni relative alla scheda tecnica di Huawei Mate 30 Pro, insieme a conferme sul notch. L'articolo Le specifiche tecniche di Huawei Mate 30 Pro svelate a pochi giorni dalla presentazione proviene da TuttoAndroid.

Niente display a 90 Hz per Huawei Mate 30 e 30 Pro - che sarà invece destinato a HONOR V30 : Secondo le ultime indiscrezioni Huawei Mate 30 e 30 Pro avranno un normale schermo a 60 Hz: i 90 Hz arriveranno solamente su HONOR V30. L'articolo Niente display a 90 Hz per Huawei Mate 30 e 30 Pro, che sarà invece destinato a HONOR V30 proviene da TuttoAndroid.

Ultima possibilità per Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy S10 Plus con offerte Euronics Restart : Scampoli di offerte Euronics oggi 10 settembre da prendere in esame per chi cerca uno smartphone di fascia alta a buon prezzo, come nel caso dei vari Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy S10 Plus. Qualche giorno fa, sulle nostre pagine, abbiamo parlato del volantino della nota catena, portando alla vostra attenzione interessanti occasioni per il pubblico che intende portare a termine una nuova transazione. Oggi, però, tocca focalizzarsi sul ...

Niente paura per Huawei Mate 30 senza app e servizi Google - probabile soluzione Meizu : La notizia che ha tenuto banco nel weekend è che il Huawei Mate 30 e naturalmente anche il Mate 30 Pro potrebbe giungere senza servizi Google a bordo, dunque senza Play Store ma pure senza app proprietarie di Big G. Questo aspetto, sulla carta estremamente negativo per tanti user Android, potrebbe essere mitigato e addirittura superato da una soluzione a cui il produttore starebbe lavorando anche da un po' di tempo. Come ci racconta anche ...

Prima possibile immagine della smart TV di Huawei - in arrivo il 19 settembre con la serie Mate 30 : Questa potrebbe essere la Prima immagine della smart TV di Huawei, che dovrebbe essere presentata il 19 settembre a Monaco di Baviera insieme alla serie Mate 30. L'articolo Prima possibile immagine della smart TV di Huawei, in arrivo il 19 settembre con la serie Mate 30 proviene da TuttoAndroid.

Huawei infiamma l’attesa con un video teaser dedicato alla serie Mate 30 : È da mesi che si parla della serie Mate 30 di Huawei. Si è detto di tutto in merito, anche e soprattutto per colpa dei vari leaks e rumors i quali a volte hanno fornito spunti interessanti, qualche spiraglio su quello che sarà il prodotto finale, ma hanno anche confuso le acque mettendo sul piatto […] L'articolo Huawei infiamma l’attesa con un video teaser dedicato alla serie Mate 30 proviene da TuttoAndroid.

Assaggio del Huawei Mate 30 nel nuovo video trailer : le conferme : Un nuovo Assaggio del Huawei Mate 30 è presente nel nuovo video trailer di lancio che, pur non mostrando il device naturalmente, ci fornisce degli spunti interessanti sul prossimo telefono prossimo al lancio il 19 settembre a Monaco, in Germania. La clip, appena pubblicata sui canali ufficiali del produttore, è quella presente al termine dell'articolo e va esaminata in ogni frame. Il primo aspetto del Huawei Mate 30 che non può passare ...

Una tragedia i Huawei Mate 30 senza le app Google? Probabilmente no : Non sarebbe una tragedia ove mai la serie dei Huawei Mate 30 dovesse arrivare senza Play Store e gli altri servizi Google. Stando a quanto riportato da 'smartdroid.de', dovrebbe esserci la possibilità per gli utenti di provvedere all'installazione manuale di queste applicazioni. L'OEM potrebbe star lavorando ad una procedura che lo permetta, il tutto senza violare l'embargo americano. In ogni caso, sappiate che potrete ricorrere sempre ad APK ...

Gli utenti potrebbero dover installare le app Google manualmente su Huawei Mate 30 e trovare ProtonMail pre-caricata : Ancora non è chiaro se la serie Huawei Mate 30 potrà contare sulle applicazioni e i servizi di Google ma secondo le ultime notizie potrebbe arrivare senza L'articolo Gli utenti potrebbero dover installare le app Google manualmente su Huawei Mate 30 e trovare ProtonMail pre-caricata proviene da TuttoAndroid.

Ci siamo per il Huawei Mate X? Dichiarazioni ufficiali su data uscita : Il Huawei Mate X sarà presto realtà? Sarà che lo smartphone pieghevole concorrente Samsung Galaxy Fold è sbarcato ieri in Corea e nel corso di questo mese arriverà prima in Europa e poi negli Stati Uniti, ma in effetti i tempi di rilascio del rivoluzionario hardware dovrebbero essere finalmente definiti, una volta e per tutte. Nel corso dell'IFA 2019, in pieno svolgimento a Berlino, i vertici dell'azienda cinese hanno parlato anche della ...

Strabilianti video su Huawei Mate 30 con Kirin 990 : editing in tempo reale : La serie Huawei Mate 30, come raccontato anche ieri, avrà a bordo il processore Kirin 990 nuovo di zecca. La preziosa componente hardware servirà a stravolgere in meglio le abitudini dei prossimi proprietari del telefono, in particolar modo anche nella creazione di video estremamente professionali e ben fatti, con il minimo sforzo. Proprio grazie al chip Kirin 990, Huawei introduce la funzionalità di segmentazione multi-istanza per i video ...

L’IA del Kirin 990 farà cose straordinarie sugli Huawei Mate 30 : guardate voi stessi in video : Quando si parla di Intelligenza Artificiale e smartphone allora bisogna per forza di cose tirare in ballo Huawei. Il colosso cinese è stata una delle prime compagnie a puntare su queste tecnologie per i dispositivi mobile e col tempo ha sempre cercato di migliorarne la presenza con novità e funzioni particolari. Con l’introduzione dei Kirin […] L'articolo L’IA del Kirin 990 farà cose straordinarie sugli Huawei Mate 30: ...

Samsung ha già venduto 2 milioni di smartphone 5G e Huawei sta per lanciare Mate X : Samsung ha già venduto 2 milioni di smartphone5G e conta di raddoppiare presto. Intanto Huawei sta per lanciare Mate X, che arriverà anche in una versione evoluta. L'articolo Samsung ha già venduto 2 milioni di smartphone 5G e Huawei sta per lanciare Mate X proviene da TuttoAndroid.