Hong Kong vuole City e Milano 36 miliardi per la Borsa di Londra

Borsa di Hong Kong offre 36 miliardi di euro per la Borsa di Londra. Piazza Affari potrebbe diventare cinese : La Borsa di Hong Kong lancia un'offerta di acquisto per il London Stock Exchange, la Borsa di Londra che controlla anche Piazza Affari, per quasi 32 miliardi di sterline (36 miliardi di euro) inclusi debito, contanti e azioni

"Hong Kong è la nuova Berlino nella nuova Guerra fredda". Joshua Wong in tour per internazionalizzare la crisi : internazionalizzare la crisi di Hong Kong, esortando i Paesi occidentali a schierarsi al fianco dei manifestanti dell’ex colonia britannica per la difesa dei valori democratici. È con questo obiettivo che il 22enne Joshua Wong, uno dei leader delle proteste di Hong Kong, sta conducendo il suo tour tra Europa e Stati Uniti, dopo il fermo di qualche giorno fa in aeroporto per aver violato l’obbligo di dimora. Joshua Wong ...

Hong Kong - Lam a Usa : inutile interferire : 10.09 E' "totalmente inutile" per gli Stati Uniti interferire negli affari interni di Hong Kong, approvando una legge per la protezione dei diritti della città semi-autonoma cinese. Parola della governatrice, Carrie Lam. La governatrice si riferisce alla possibile approvazione da parte del Congresso Usa dello "Hong Kong Democratic and Human Rights Act", che potrebbe imporre sanzioni a funzionari cinesi e della stessa Hong Kong accusati di ...

Ad agosto il turismo a Hong Kong è calato del 40 per cento rispetto all’agosto del 2018 : A Hong Kong l’arrivo di turisti ad agosto è calato del 40 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, stando ai dati comunicati dal ministro delle Finanze del governo locale Paul Chan. Il calo è legato alle manifestazioni anti-governative

Gli Usa ne stiano fuori. Governatrice di Hong Kong respinge "interferenze" : La Governatrice Carrie Lam esprime “rammarico per le interferenze” di parlamenti stranieri negli “affari interni” di Hong Kong. Parlando in conferenza stampa, Lam ha auspicato che la gente non solleciti il Congresso Usa ad approvare l’Hong Kong Human Rights and Democracy Act, che permetterebbe di imporre sanzioni ai funzionari dell’ex colonia per le violazioni dei diritti umani. “Abbiamo obblighi e ...

Hong Kong - leader manifestanti Joshua Wong rilasciato e atteso a Berlino per la festa del quotidiano Bild : Joshua Wong, l’attivista leader delle proteste in corso a Hong Kong, è stato scarcerato e ora è atteso a Berlino, dove dovrebbe essere ricevuto al Bundestag come ospite d’onore dell’evento Bild-100, la festa del quotidiano Bild. Il 22enne era stato già arrestato il 30 agosto e rilasciato su cauzione lo stesso giorno, con l’accusa di organizzazione, incitamento alla partecipazione e adesione all’”assedio” della ...

Cosa sono le “catene umane” degli studenti a Hong Kong : Trent’anni fa, tenendosi per mano, quasi due milioni di cittadini dei paesi baltici avevano formato una lunga catena umana. Circa 600 chilometri passando attraverso Tallinn, Riga e Vilnius, capitali di Lituania, Estonia e Lettonia, per chiedere l’indipendenza dall’Unione sovietica. Oggi, così come a

Hong Kong come il Venezuela : l?ultima speranza è Trump : «Presidente Trump: libera Hong Kong». Il grido che si leva da oriente è disperato e giunge fino alla Casa Bianca. E così il tycoon, costantemente sotto scacco in patria...

Le foto della catena umana formata dagli studenti a Hong Kong : Erano in centinaia nelle scuole di tutto il territorio autonomo, con le uniformi scolastiche e le maschere antigas

Hong Kong - studenti formano catene umane : 7.45 Dopo i violenti scontri del fine settimana, migliaia di studenti stanno formando catene umane nelle scuole di Hong Kong in solidarietà con i manifestanti pro democrazia. Una protesta silenziosa,che giunge mentre il governo dell'ex colonia britannica denuncia il "comportamento illegale dei manifestanti radicali" e chiede ai governi stranieri di "non interferire in alcun modo negli affari interni" di Hong Kong.Ieri gruppi di manifestanti ...

Hong Kong - manifestanti a Trump : aiutaci : 15.06 Ancora proteste a Hong Kong. Migliaia di manifestanti, sventolando bandiere a stelle e strisce e scandendo slogan come "Trump aiutaci", hanno preso parte al corteo partito da Chater Garden, nel centro della città, e finito davanti al consolato americano. Ma dopo la marcia pacifica, è salita la tensione. La polizia ha usato lacrimogeni per tentare di disperdere i manifestanti a Hennessy Intanto nuovo arresto per Joshua Wong, l'attivista ...

Hong Kong - oggi corteo verso amb. Usa : 05.27 A Hong Komg i manifestanti contro il hanno indetto per oggi un corteo da un parco dell centro verso l'ambasciata degli Stati Uniti, nell'intento di ottenere sostegno internazionale per la loro protesta che dura da mesi. La marcia di oggi arriva il giorno dopo il fallimento dei tentativi di interrompere il traffico aereo all'aeroporto internazionale della città fatto dai manifestanti e dopo nuovi scontri con la polizia durante la notte.