Grande Fratello | doccia gelata per Kikò Nalli | Ambra Lombardo lo molla all' improvviso

Grande Fratello - Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati : l’indiscrezione : Non sarebbe un momento facile per Kikò Nalli e Ambra Lombardo. La coppia nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello aveva entusiasmato i telespettatori con baci e belle parole in diretta, suscitando anche i commenti della ex moglie di lui, Tina Cipollari, ma la relazione sembrerebbe vicina al naufragio, o almeno questo farebbe intuire la copertina del settimanale Nuovo pubblicata sui social dal direttore Riccardo Signoretti. ...

Grande Fratello - Martina Nasoni fa pace con Daniele Dal Moro : il lieto fine che i fan aspettavano : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono tornati insieme? Se lo chiedono in molti dopo aver visto le immagini in cui i due ex inquilini della casa del Grande Fratello appaiono insieme e in sintonia. Come dimostrano i video pubblicati su Instagram, si sono riuniti per un’occasione speciale a Verona: per il concerto all’Arena del “Power Hits Estate 2019”. Dopo essere usciti dalla casa più spiata d’Italia, avevano iniziato una ...

Grande Fratello - la rottura tra Francesca De Andrè e Gennaro a Pomeriggio 5 : "Sono una persona sana - io" : La rottura tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio arriva a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso aveva tenuto a battesimo la loro storia d'amore all'ultima edizione del Grande Fratello, ora ospita il modello napoletano che ospite in studio ha commentato la lettera spedita dall'ex di Francesca, Giorgio Tambe

Grande Fratello - Taylor Mega ed Erica Piamonte insieme in suite : il bagno nella vasca è “bollente” ma qualcosa va storto : L’amicizia tra Taylor Mega ed Erica Piamonte continua ad attirare l’attenzione dei media e dei followers. L’influencer e l’ex inquilina della casa del Grande Fratello hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme in Calabria e tra le stories spunta un bagno “bollente” nella vasca idromassaggio della loro suite. Nelle immagini Taylor è completamente nuda ed Erica versa del sapone ...

Karina Cascella : "Tempation Island? Durerei 10 minuti. Invece al Grande Fratello..." : Una lunga sessione di Domande e Risposte quella indetta sul suo profilo ufficiale da Karina Cascella, opinionista di Pomeriggio Cinque che ha deciso di dedicarsi a rispondere sul suo Instagram al rispondere alle curiosità di tutti i suoi fan.Moltissime le domande 'Posta del cuore', rivolte da persone che chiedono un aiuto oppure un consiglio sincero a Karina per affrontare i propri problemi sentimentali, ma anche tante le domande a proposito ...

Grande Fratello - l'ex di Francesca De Andrè a pezzi : "Ti amo ancora" - le parole di un uomo disperato : La love story nata nella casa del reality Grande Fratello, tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si è ormai conclusa da qualche tempo, e ,ad approfittare della cosa, è stato l'ex fidanzato della 29enne Giorgio Tambellini. Il 35enne, che aveva tradito la De Andrè mentre lei era nella casa del progr

Grande Fratello 2019 - Gennaro Lillio e l'addio a Francesca De André : «Ecco perché ci siamo lasciati» : Dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello 2019, condotto da Barbara D?Urso, Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si sono improvvisamente lasciati, lanciandosi qualche...

Grande Fratello - Giulia Salemi a Venezia fa il colpaccio : foto con Johnny Depp - fan increduli : Tra i tanti vip che hanno sfilato sul red carpet della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, anche Giulia Salemi, l'ex concorrente del reality di Canale5 Grande Fratello. Per lei era la seconda volta al Lido, ma stavolta, la bella influencer è riuscita a conoscere, e strappare un sel

Gennaro Lillio (Grande Fratello) - la verità su Francesca De André : ” Ecco perché l’ho lasciata” : Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati. I primi di agosto il modello napoletano aveva confermato le voci che si rincorrevano da tempo. La coppia, che stava assieme da appena due mesi e si era conosciuta nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso, e sui social avevano iniziato a mandarsi delle frecciatine via Instagram che non lasciavano presagire niente di buono. “Mi sembra giusto informarvi che la storia ...

Grande Fratello - Gennaro Lillio e la verità sulla rottura con Francesca : "Non parlavamo la stessa lingua" : La love story tra Gennaro Lillio e Francesca De André, nata nella casa del reality Grande Fratello, è durata giusto un battito di ciglia. La cosa comunque non ha stupito eccessivamente in quanto già nella casa del programma di Canale5, i due avevano dimostrato di non avere caratteri del tutto compat

Il fratello di Ariana Grande ha prima confermato e poi smentito che la cantante stia con Mikey Foster : Il mistero si infittisce The post Il fratello di Ariana Grande ha prima confermato e poi smentito che la cantante stia con Mikey Foster appeared first on News Mtv Italia.

Grande Fratello Vip : Aida Yespica svela il suo desiderio più grande : Aida Yespica dopo il GF Vip desidera diventare di nuovo mamma: la rivelazione Aida Yespica ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Oggi. E in questa circostanza l’ex concorrente della seconda edizione del grande Fratello Vip non ha nascosto di star passando un momento della sua vita davvero molto sereno al fianco del suo Geppy. Difatti i due, dopo un periodo di crisi, sono riusciti a chiarirsi, capendo di essere fatti ...

Grande Fratello - telefonata tra Daniele e Martina : lui sclera e rivela tutto : Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, la storia è finita dopo il Grande Fratello ma non del tutto Dopo il Grande Fratello Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno iniziato a frequentarsi e a vedersi non in amicizia, e questo è risaputo; così come è risaputo che le cose sono degenerate e che alla fine […] L'articolo Grande Fratello, telefonata tra Daniele e Martina: lui sclera e rivela tutto proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello : Simone Coccia e la Bramieri hanno un flirt? Parla lei : Lucia Bramieri smentisce flirt con Simone Coccia del GF: la confessione In queste ultime settimane si è scatenato un incredibile polverone mediatico su due ex concorrenti del Grande Fratello: Simone Coccia e Lucia Bramieri. Difatti i due sono stati sorpresi insieme ad un festa a Varese. E da quel momento è circolato il gossip che tra i due fosse nato qualcosa. Ma sarà vero? A questa domanda ha risposto proprio Lucia Bramieri in ...