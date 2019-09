GP San Marino | Ducati pronta per la seconda gara di casa

MotoGp – Il Gp di San Marino si apre con un pre event super : il centro storico diventa circuito cittadino : Domani il centro storico di San Marino diventa circuito cittadino.Alle 12.00 il pre event ufficiale del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini. In serata parte Dedikato a Misano con Paolo Cevoli e ‘Belin… Sei proprio un patacca’ Ci siamo. Da domani il Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini proporrà ancora eventi sul territorio e nel pomeriggio aprirà i battenti il paddock del Marco Simoncelli con la ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Valentino Rossi pensa ad un rinnovo con la Yamaha. Il Dottore in sella fino a 43 anni? : Il Motomondiale è pronto per tornare in azione col secondo Gran Premio del bel paese, quello che si disputerà a Misano nel weekend e che rappresenta a tutti gli effetti l’appuntamento di casa per la maggior parte dei centauri azzurri. La Romagna è la regione di provenienza più popolare e classica per i nostri piloti e il round della Riviera diviene così ogni anno anche la miglior occasione per i tanti amici e parenti di poter assistere ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Yamaha a caccia della prima vittoria su una pista che era stata un suo feudo fino al 2014 : Tutto è pronto a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della MotoGP. La pista intitolata a Marco Simoncelli si appresta ad ospitare la 13esima edizione della gara tornata nel calendario nel 2007. Sarà l’occasione giusta per la Yamaha? La scuderia di Iwata è a caccia di conferme dopo troppi alti e bassi negli ultimi mesi e proverà a sfruttare il circuito romagnolo, sul quale nei primi anni dominava in lungo ...

San Marino - la vittoria manca da 15 anni : adesso la sfida impossibile al Belgio : Il San Marino è sceso in campo nella gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020, pesante sconfitta davanti al pubblico amico contro il Cipro, 0-4 il risultato finale, sesta sconfitta consecutiva, zero gol fatti e ben 28 subiti per un percorso veramente negativo. Ma la storia di San Marino parte da lontano, squadra che non riesce a vincere da ben 15 anni, l’ultima vittoria risale infatti al 2004 contro il Liechtenstein, adesso ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Ducati - ora l’obiettivo è vincere più gare possibili. Misano pista favorevole per Dovizioso : Come e quanto possono cambiare le cose in soli sette giorni? Una domanda alla quale saprà certamente dare una risposta il nostro Andrea Dovizioso. Il forlivese è passato agli onori della cronaca come il killer del cannibale Marc Marquez in occasione del GP d’Austria, riconquistando qualche punticino in classifica e facendo esplodere di commozione un box che aspettava questo successo fin dal lontano Qatar. Un piccolo barlume di speranza ...

MotoGp – Sale la febbre per il Gp di San Marino : Pollini e MWC ancora insieme per una raffinata sneaker [GALLERY] : Sempre più denso il programma di KiSS Misano all’insegna di sostenibilità e solidarietà. MWC e Pollini ancora insieme per una raffinata sneaker. Continua il programma di The Riders’ Land Experience Eventi ogni giorno, mentre cresce l’attesa e l’adrenalina in vista del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, all’insegna dei colori del progetto #RideOnColors, delle iniziative collaterali e del successo commerciale. Intanto, ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Misano. Ultimo successo nel 2014 : Appuntamento casalingo con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 ormai alle porte per Valentino Rossi, nato e cresciuto a poco più di 10 km di distanza dal circuito di Misano in quel di Tavullia. Il “Dottore” ha fatto il suo esordio nella gara romagnola nel Motomondiale nel 2007, prima edizione del Gran Premio di San Marino disputata nel Misano World Circuit Marco Simoncelli. Nelle sue undici partecipazioni in ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : la pista ‘Marco Simoncelli’ di Misano ai raggi X. Un tracciato molto tecnico senza lunghi rettilinei : Superati due intensi weekend dove il motorsport ha ritrovato la Formula 1 è tempo di risalire in sella alle due ruote e prepararci al secondo appuntamento stagionale del Motomondiale nel nostro paese. La riviera romagnola è infatti pronta per ospitare il GP di Misano 2019 in grande stile, le strade si stanno colorando per l’occasione e in tutta la città tira già una forte aria di festa, ancora più elettrizzante del solito. Misano significa ...

MotoGp – Si corre finalmente a Misano : ORARI e DIRETTE TV del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini - anche in chiaro : Domenica la gara di MotoGp a Misano: ecco come e quando seguire il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini L’attesa è finita: dopo lo spettacolo regalato dalla Formula 1 a Monza, i riflettori si spostano sui piloti della MotoGp, che correranno sul circuito di Misano. Inizia giovedì, con la tradizionale conferenza stampa piloti il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Marquez andrà a caccia del riscatto ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Andrea Dovizioso cerca il bis dopo il trionfo 2018 - Valentino Rossi sogna il podio da profeta in patria : Il Mondiale MotoGP 2019 dopo due settimane di pausa è pronto a sbarcare in riva all’Adriatico, più precisamente sulla pista di Misano, per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Una tappa imprescindibile del calendario in una delle culle dei motori come la Romagna. Sulla pista intitolata a Marco Simoncelli i protagonisti della classe regina tornano in scena per il 13esimo appuntamento del campionato e dovranno combattere ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Misano : Dopo due settimane di pausa il Motomondiale è pronto per tornare in azione sul circuito di Misano per il Gran Premio di San Marino 2019. Si corre in Romagna, terra di grande passione per le due ruote, per cui non mancherà la consueta splendida cornice di pubblico sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Siamo giunti al 13esimo appuntamento del campionato e le classifiche iridate iniziano a delinearsi, con Marc Marquez che sembra ormai ad un ...

Il Belgio asfalta San Marino - Mertens si dimostra letale a partita in corso : Facile vittoria per il Belgio che si impone contro San Marino per 3-0. La squadra del ct Martinez ha trovato il gol del vantaggio nel primo tempo con la rete di Batshuayi, trovando poi il raddoppio nella ripresa con l’azzurro Dries Mertens (azzurro entrato dopo l’intervallo al posto di Origi) ed il definitivo 3-0 firmato da Chadli. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: CorSport – “Tensioni in casa ...

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna campione d’Italia! San Marino sconfitto 4-0 in gara-3 - : Si chiudono nel segno della UnipolSai Bologna le Italian Baseball Series 2019, nell’ambito della Serie A1 di Baseball 2019, con la formazione felsinea che può così festeggiare il proprio dodicesimo titolo, sconfiggendo 4-0 San Marino in gara 3. Avvio di gara nel segno dei due pitcher, che non consentono di prendere il largo nei primi tre inning, tenendo il punteggio sullo 0-0, in una sfida sbloccata solamente nel corso della quarta ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Perilli-Berti - il Mixed Team di trap è di San Marino! Bronzo all’Italia con Stanco e Pellielo : A Lahti si fa la storia del Tiro a volo. Il duo formato di San Marino formato da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti infatti si aggiudica la gara di Mixed Team del trap, nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 salendo per la prima volta sul gradino più alto del podio in questa specialità. I rappresentanti della Repubblica del Monte Titano si sono dimostrati bravissimi, nel gold medal match in programma sulle pedane finlandesi, nel ...