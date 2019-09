Governo | ressa nel M5S per sottosegretari | Conte vuole chiudere entro domani Adnkronos

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Roma, 11 set. () – “sarebbe buono riuscire a completare per poter partire e essere quanto prima attivi”. La richiesta del premier Giuseppeda Bruxelles persuigià, nonostante l’impegno dei partiti a stringere, potrebbe non essere esaudita. Fonti difanno sapere che “non c’è conflittualità” ma che la definizione della squadra è “complessa” anche perché Pd e M5S hanno scelto due sistemi diversi per la selezione dei candidati. E ci sono alcuni fattori, come la rappresentanza del Sud e le donne, che vanno a complicare ulteriormente l’incastro. Per il Pd stanno seguendo la partita Dario Franceschini e Andrea Orlando per aggiustare pesi e contrappesi sui circa 18 posti a disposizione nel sotto(2 dovrebbero spettare a Leu) tenendo conto degli equilibri interni ...

