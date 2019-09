Governo : Miccichè - ‘da quando stanno con il M5S quelli del Pd si sono rinco…’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Da quando quelli del Pd sono andati al Governo con il M5S si sono rinco…ti. Ormai camminano sempre insieme”. E’ l’atto di accusa del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè al Pd, dopo che ieri in aula, all’Ars, i dem hanno fatto asse con i grillini per bloccare il ‘collegato alla finanziaria. “quelli del Pd si sono fatti ...

Governo : Miccichè (Fi) - ‘su Bellanova giudizio sospeso - vedremo come opererà’ : Palermo, 6 set. (AdnKronos) – “Ministri plurilaureati sono stati capaci di massacrare il Paese, ma forse la terza media non è proprio il miglior biglietto da visita per un incarico di così grande responsabilità. Berlusconi mi fece attendere ben quattro legislature prima di concedermi quell’onore – avevo in mano solo un diploma”. Così Gianfranco Miccichè, presidente dell’Ars e coordinatore Fi in Sicilia. ...

Governo : Miccichè - ‘no alleanza con sovranisti - serve pattuglia responsabili per interessi paese’ : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – “Forza Italia resta portatore sano di cultura democratica, liberale, di ispirazione cristiana ed europeista e, anche qualora si tornasse al voto, non avremmo che da perdere in un’alleanza con i sovranisti”. E’ quanto scrive in una lettera aperta, pubblicata oggi dal Messaggero, il coordinatore di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè, Presidente dell’Assemblea ...

Governo : Miccichè - ‘Salvini traditore - è il primo a non volere il voto’ : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Salvini è un traditore, è il primo a non volere il voto. Sta prendendo per il c… il mondo intero, parliamoci chiaro. Altrimenti non darebbe la sua disponibilità a tornare al Governo con i grillini. Come succede a tutti i traditori si ritrova adesso in mezzo a una strada”. Non risparmia le critiche al leader della Lega, Gianfranco Miccichè, coordinatore di ...

Governo : Miccichè - ‘Salvini traditore - è il primo a non volere il voto’ (3) : (AdnKronos) – “Come posso riconoscerlo come leader della coalizione – dice ancora Miccichè – Una coalizione che cerca di distruggere giorno dopo giorno? Che esce da Mattarella e dice che sarebbe disposto a tornare con il M5S? Come è possibile una cosa del genere? C’è un tale livello di impazzimento…” e dice che “la sola proposta Cinque stelle con il Pd e persino Leu fa sorridere, questi sono capaci ...

Governo : Miccichè - ‘Salvini traditore - è il primo a non volere il voto’ (2) : (AdnKronos) – “Come succede ai traditori ora Matteo Salvini si trova di nuovo in mezzo a una strada e sta disperatamente cercando di recuperare il rapporto con l’altro pezzo di società che gli è molto lontana, cioè con i Cinque stelle. Ancora non parla di centrodestra”. E aggiunge: “Quando al Quirinale è uscito dall’incontro con Mattarella, perché Salvini non ha dichiarato di volere provare a fare un Governo ...