Governo | il consiglio ironico di Monti a Conte | “Guardi alle opposizioni | io nel 2011

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) “Invito il presidente del, Giuseppe, a guardare. Io, per esempio, venni sostenuto per un anno da chi, nel Popolo della Libertà, avrebbe fondato Fratelli d’Italia (Giorgia Meloni, ndr) e da Giancarlo Giorgetti, che in commissione Bilancio fece un gran lavoro sulla legge costituzionale che introdusse il pareggio di bilancio”. È il, che il senatore a vita Marioha rivolto prima del voto di fiducia all’esecutivo M5s-Pd al presidente del. L'articolo, ildi: “Guardi, io nelvenni sostenuto anche da Meloni e Giorgetti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

AlfonsoBonafede : In attesa della seduta di domani al Senato, oggi il governo guidato da @GiuseppeConteIT ha ottenuto la fiducia alla… - LegaSalvini : 'Non giudichiamo a priori il nuovo governo, ma un Presidente del Consiglio che per 14 mesi dice una cosa e poi camb… - Montecitorio : Ieri la Camera ha approvato - con 343 voti favorevoli, 263 contrari e 3 astenuti - la mozione di #fiducia al… -