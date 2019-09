Governo | “genetliaco | latore | logomachia…” | il vocabolario ricercato usato dal premier

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) “Genetliaco,, logomachia, ferace, monade, perspicuo”. Nel lungo discorso, naturalmente politico, al Senato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha piazzato qui e lì piccole pepite semantiche. In aula, in cui non sono mancati insulti e urla, ilsi è concesso anche una inaspettata e preziosa lezione di italiano. Parole colte, dall’etimologia non complessa per studi superiori, ma certamente lontanissime dala volte molto povero della nostra politica. Ilhala prima parola subito per fare gli auguri di compleanno alla senatrice a vita Liliana Segre, poi ha proseguito il suo intervento promettendo di farsiovvero portatore di un progetto, a cui la sopravvissuta all’Olocausto tiene particolarmente, ovvero l’osservatorio contro l’hate speech. Ed è così che piano piano l’avvocato del popolo è ...

