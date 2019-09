Governo Conte 2 | Appendino | “Mi ha chiamato Di Maio e mi ha chiesto di fare il ministro

Governo - “genetliaco - latore - logomachia…” : il vocabolario ricercato usato dal premier Conte : “Genetliaco, latore, logomachia, ferace, monade, perspicuo”. Nel lungo discorso, naturalmente politico, al Senato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha piazzato qui e lì piccole pepite semantiche. In aula, in cui non sono mancati insulti e urla, il premier si è concesso anche una inaspettata e preziosa lezione di italiano. Parole colte, dall’etimologia non complessa per studi superiori, ma certamente lontanissime dal ...

DiMartedì - sondaggio-Pagnoncelli : gli italiani preferivano il Governo M5s-Lega - che guaio per Conte : Torna DiMartedì di Giovanni Floris e su La7 tornano anche i consueti sondaggi di Nando Pagnoncelli. Non solo le intenzioni di voto. Si parla anche del nuovo governo, quello dell'inciucio di Pd e M5s che ci stanno propinando, il Giuseppe Conte-bis benedetto con la fiducia sia da Camera e Senato. Un g

Conte a Bruxelles : “L’Italia oggi è più forte e con il nuovo Governo avremo ruolo di primo piano in Ue” : “L’Italia oggi è più forte, e con il nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di rinnovamento dell’Unione europea. La mia determinazione è massima e confido di poter riscontrare un elevato grado di convergenza con la nuova Commissione europea”. Giuseppe Conte, poco prima di incontrare la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, ha scritto un post su Facebook per parlare dei prossimi ...

Governo - migranti e conti : la missione di Conte per nuove regole : E' la prima volta che al Paese con il più alto debito dell'eurozona viene affidato il controllo dei bilanci e la custodia dei trattati. Giuseppe Conte, incassata ieri la fiducia anche al Senato,...

Giorgio Napolitano benedice il Governo Conte-bis : "Se avessi potuto - avrei votato la fiducia" : Il governo dei poteri forti, ha detto qualcuno riferendosi all'esecutivo del Giuseppe Conte-bis che ha incassato ieri, martedì 10 settembre, la fiducia anche al Senato (dopo aver incassato nei giorni scorsi diversi commenti entusiasti che arrivavano da Bruxelles e dintorni). E tra gli altri, a Palaz

Conte - fiducia delle Camere incassata : al via il nuovo Governo : Il Governo Conte bis, dopo la fiducia al Camera, ha ottenuto, nella serata del 10 settembre 2019, la fiducia anche al Senato con 169 sì, 8 voti in più rispetto alla necessaria maggioranza politica. Ma anche l’Aula di Palazzo Madama si è trasformata in un terreno di scontro tra Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini, al grido di “mummie”, “traditore” e accuse su entrambi i fronti. Ora la sfida è sulla ...

Governo - il consiglio ironico di Monti a Conte : “Guardi alle opposizioni - io nel 2011 venni sostenuto anche da Meloni e Giorgetti” : “Invito il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, a guardare alle opposizioni. Io, per esempio, venni sostenuto per un anno da chi, nel Popolo della Libertà, avrebbe fondato Fratelli d’Italia (Giorgia Meloni, ndr) e da Giancarlo Giorgetti, che in commissione Bilancio fece un gran lavoro sulla legge costituzionale che introdusse il pareggio di bilancio”. È il consiglio, ironico, che il senatore a vita Mario Monti ha rivolto ...

Titoli e aperture : cosa scrivono i giornali sulla fiducia al Governo Conte : Semaforo verde per il nuovo governo giallo-rosso anche dal Senato. Palazzo Madama vota la fiducia al Conte due con 169 sì (133 i contrari). Due sì in meno rispetto alla fiducia concessa al primo governo guidato dall'avvocato. Il premier attacca diretto Matteo Salvini: “Arrogante chi voleva pieni poteri”, dice. Il leader leghista gli replica: “Siete la minoranza”. Votano la fiducia anche i senatori a vita: il sì all'esecutivo di Segre e Monti. ...

Fiducia Governo Conte bis al Senato: risultati voto e nuova maggioranza Fiducia governo Conte bis: dopo il voto alla Camera di lunedì 9 settembre dove l'esecutivo nato dalla intesa tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali ha avuto il voto favorevole alla Fiducia di 343 deputati, arriva l'ok anche dall'Aula del Senato.

Governo - sì alla fiducia in Senato : Conte applaude e abbraccia Bonafede : Il Senato ha votato la fiducia al Governo guidato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,con 169 sì, 133 no e 5 astenuti. Al termine del voto Conte ha applaudito il risultato insieme ai ministri rimasti (pochi), abbracciando il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. L'articolo Governo, sì alla fiducia in Senato: Conte applaude e abbraccia Bonafede proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. “Arrogante” - “Sleale”. Botta e risposta Conte-Salvini : Il leader della Lega contro gli ex alleati M5S: «Siete passati dalla rivoluzione a Renzi». Il premier: «Colpevolizzare gli altri è il modo per deresponsabilizzarsi»

Il dem Richetti non ha votato la fiducia al Governo Conte (si è astenuto) : "Non voterò contro alla fiducia ma mi asterrò", ha specificato in Aula al Senato Matteo Richetti, in dissenso dal gruppo Pd. "Presidente Conte se il suo vicepresidente del Consiglio non ha collaborato alla sua informativa delicata sui soldi russi doveva dirlo il giorno che si è presentato in Aula, non dopo. Lei ha posto al sua firma sui decreti sicurezza", sono alcune delle accuse rivolte da Matteo Richetti a Giuseppe Conte, che ha ...