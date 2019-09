Golf | European Tour 2019 | al KLM Open di Amsterdam cinque italiani sfidano Sergio Garcia

Golf – Porche European Open : Paul Casey si prende il 14° titolo in carriera - settimo posto per Migliozzi : L’inglese ha superato di un colpo l’ottimo giovane irlandese Robert MacIntyre e il tedesco Bernd Ritthammer, entrambi in vetta dopo tre turni. Grandissima prestazione per Migliozzi, alla terza miglior prestazione in stagione L’inglese Paul Casey ha vinto con 274 (66 73 69 66, -14) colpi il Porsche European Open, firmando il 14° titolo sull’European Tour, dove non si imponeva dal 2014, e facendo ancor più crescere l’attesa per la sua ...

Golf – European Open : Migliozzi settimo - l’azzurro può provarci : Eurotour: Guido Migliozzi settimo nell’European Open, può provarci. Ad Amburgo Bernd Ritthammer ha raggiunto Robert MacIntyre, terzo Paul Casey Guido Migliozzi, settimo con 211 (71 68 72, -5), è rimasto in alta classifica e parteciperà alla volata finale per il titolo nel Porsche European Open (European Tour), che termina sul percorso del Green Eagle Golf Courses (par 72) ad Amburgo in Germania. In vetta alla graduatoria il tedesco ...

Golf – Porsche European Tour : Migliozzi sale al tredicesimo posto - in vetta lo scozzese MacIntyre : Il 23enne di Oban, con un 65 (-7, sette birdie), ha lasciato a quattro colpi il tedesco Bernd Ritthammer Guido Migliozzi, autore di un’ottima performance, si è portato dal 13° al terzo posto con 139 (71 68, -5) colpi nel secondo giro del Porsche European Open (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Green Eagle Golf Courses (par 72) ad Amburgo in Germania, dove non hanno superato il taglio gli altri azzurri in gara. E’ in ...

Golf - European Tour 2019 : Robert MacIntyre fa il vuoto nel secondo giro del Porsche European Open - Migliozzi terzo : Un venerdì ricco di sorprese al Porsche European Open 2019 in corso di svolgimento ad Amburgo. Il giovane rookie scozzese Robert McIntyre è riuscito a stupire tutti e ha scavato un solco enorme tra sé e i principali rivali, grazie a uno strepitoso secondo giro in 65 colpi sul complesso par 72 del Green Eagle Golf Course. Una giornata trionfale dal primo all’ultimo colpo per il classe 1996, sette birdie ben distribuiti lungo l’arco ...

Golf – Porsche European Open : Casey all’attacco - in ritardo gli azzurri : Eurotour: Paul Casey va subito all’attacco, 13° Migliozzi. Ad Amburgo in ritardo Schauffele, Reed e Kuchar e gli altri quattro italiani in gara L’inglese Paul Casey, uno dei favoriti alla vigilia, ha preso subito il comando con 66 (-6) colpi nel turno iniziale del Porsche European Open (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Green Eagle Golf Courses (par 72) ad Amburgo in Germania. Ha effettuato un buon giro Guido ...

Golf – Porsche European Open : Casey - Reed e cinque azzurri in gara : Eurotour: Casey, Reed e cinque azzurri all’European Open. Ad Amburgo in campo Gagli, Paratore, Migliozzi, Manassero e Bergamaschi L’European Tour fa tappa ad Amburgo, in Germania, per la disputa del Porsche European Open (5-8 settembre), sul percorso del Green Eagle Golf Courses, al quale partecipano cinque italiani: Lorenzo Gagli, reduce dal secondo posto nell’European Masters ottenuto dopo uno sfortunato spareggio, Renato Paratore, Guido ...

Golf - European Tour 2019 : cinque italiani sfidano Xander Schauffele e Patrick Reed al Porsche European Open : L’European Tour si sposta in Germania, con il Porsche European Open. Questo torneo, però, non sempre è stato disputato in terra tedesca, dove si è anzi spostato soltanto negli ultimi anni. In precedenza, infatti, si è tenuto dal 1978 al 2009 in Inghilterra, con la sola eccezione scozzese del 1979. Dopo alcuni di pausa, nel 2015 l’European Open è tornato in auge con il sostegno della Porsche prima a Bad Griesbach e poi a Winsen, 25 km ...

Golf - Eurotour – Gagli secondo nell’Omega European Masters : trionfa Soderberg : Lorenzo Gagli secondo nell’Omega European Masters: in Svizzera lo spareggio a 5 premia lo svedese Sebastian Soderberg. Al 12° posto Paratore e Pavan Grande prova di Lorenzo Gagli, secondo nell’Omega European Masters, dove non ha avuto la sorte favorevole nello spareggio a cinque che ha premiato lo svedese Sebastian Soderberg (266 – 64 70 66 66, -14). Sul percorso del Crans-sur-Sierre GC (par 70), a Crans Montana in Svizzera, ...

Golf – Omega European Masters : Gagli e Paratore corrono per il titolo : Eurotour: nell’European Masters Gali 5° e Paratore 9°, corrono per il titolo. Il secondo ha realizzato una “buca in uno”. E’ al comando l’argentino Andres Romero Lorenzo Gagli, quinto con 199 (64 68 67, -11) colpi, e Renato Paratore, nono con 200 (67 66 67 -10) e autore di una “buca in uno”, saranno in corsa per il titolo nel giro finale dell’Omega European Masters, uno dei tornei classici dell’European Tour, in calendario dal 1972, ...

Golf - European Tour 2019 : Andres Romero balza al comando all’Omega Masters - McIlroy quinto con Gagli - bene Paratore e Bertasio : Giornata di emozioni, e per certi versi anche di sorprese all’Omega European Masters di Crans Montana, in Svizzera. Al comando dopo tre giri, infatti, si porta l’argentino Andres Romero, con un -4 odierno che gli assicura il -14, costruito grazie a tre birdie e un eagle tra le buche 13 e 16. Trentottenne di Tucuman, Romero ha vinto due volte sull’European Tour, nel 2007 e 2017, con in mezzo un successo a New Orleans sul PGA ...

Golf – Omega European Masters : Gagli e Paratore nella top ten - splendida rimonta di McIlroy : Eurotour, nell’European Masters Gavin Green in vetta, Gagli 7° e Paratore 9°. Imperiosa rimonta di Rory McIlroy da 23° a secondo a un solo colpo dal leader Lorenzo Gagli, settimo con 132 (64 68, -8) colpi, e Renato Paratore, nono con 133 (67 66, -7), sono tra i top ten dopo il secondo giro dell’Omega European Masters, uno dei tornei classici dell’European Tour, in calendario dal 1972 – anno ufficiale di nascita del circuito ...