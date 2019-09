Gli azzurri del nuoto da Mattarella | Pellegrini | protegga lo sport

Europei Volley 2019 – Tutto pronto per l’esordio dell’Italia - Zaytsev carica Gli azzurri : “vogliamo il podio” : Gli azzurri domani alle 17.15 scenderanno in campo contro il Portogallo nel primo match di questa rassegna continentale che si presenta rinnovata e con una formula a 24 squadre E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dell’esordio della Nazionale Maschile nella 31esima edizione dei Campionati Europei. Gli azzurri domani alle 17.15 (diretta Rai Due e DAZN) scenderanno in campo contro il Portogallo nel primo match di questa rassegna ...

Nuoto - successo per Gli atleti azzurri ai Mondiali paralimpici : Londra, 11 set. (AdnKronos) – Una scia azzurra illumina sempre di più l’Aquatics Centre di Londra. L’Italia è prima nel medagliere generale dei Mondiali paralimpici di Nuoto con un provvisorio di 17 medaglie. La Nazionale azzurra in solo due giorni ha messo in valigia 7 ori, 6 argenti e 4 bronzi. Il pomeriggio di ieri si apre proprio con un oro importante. Francesco Bocciardo nei 200 stile libero S5 con il tempo di ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Portogallo. Programma - orari e tv. Debutto per Gli azzurri : Domani (12 settembre) sarà la giornata d’esordio dell’Italia agli Europei di Volley 2019. Gli azzurri sfideranno alle ore 17.15 il Portogallo. Un inizio tutt’altro che proibitivo per i ragazzi di Gianlorenzo Blengini che godono dei favori del pronostico. La squadra guidata da Francisco Santos, infatti, non rappresenta un ostacolo probante. L‘Italia dovrebbe giocarsi la vittoria del Gruppo A con la Francia. La grande ...

A Castel di Sangro incontro Under 21 Italia Lussemburgo - vittoria per 5-1 deGli azzurrini : L'Aquila - L'Italia Under 21 ha battuto il Lussemburgo 5-0 (2-0) nella prima partita delle qualificazioni all'Europeo di categoria, giocata a Castel di Sangro (L'Aquila). Il risultato è frutto di due rigori nel primo tempo, trasformati da Locatelli e Kean, e dei gol di Sottil, Tumminello e Scamacca nella ripresa, quando l'Italia ha dilagato. leggi tutto

Nuoto - Mondiali Paralimpici 2019. Pioggia d’oro suGli azzurri : quattro trionfi e altro record mondiale per Barlaam! Per l’Italia anche quattro argenti e un bronzo : Una giornata da sogno, come quelle che l’Italia del Nuoto si sta abituando a vivere nelle vasche di mezzo mondo. La seconda sessione di gare del mondiale Paralimpico di Londra regala altri nove podi, dopo gli otto della giornata inaugurale, con quattro successi che portano la firma di Francesco Bocciardo, Simone Barlaam (al secondo record mondiale in due giorni), Arjola Trimi e Carlotta Gilli. A completare il bottino azzurro anche quattro ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2021 Under 21 : Italia-Lussemburgo 5-0 - ottimo esordio deGli azzurrini con Kean e Zaniolo : L’Italia ha sconfitto il Lussemburgo per 5-0 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (in provincia de L’Aquila) e ha incominciato nel miglior modo possibile il percorso di qualificazione agli Europei 2021. La nostra Nazionale Under 21 partiva con tutti i favori del pronostico contro un avversario di bassa caratura ed è riuscita a imporsi senza particolari patemi, era importante partire col piede giusto in questo nuovo corso ...

Italia-Lussemburgo Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : serve subito una vittoria per Gli azzurrini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Italia-Lussemburgo Under21 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Lussemburgo Under21, partita della nazionale azzurra che deve partire forte per cancellare la delusione del vecchio corso. La partita amichevole svolta a Catania contro la Moldavia vinta per 4-0 non ha fatto vedere rilevanti cambiamenti tattici a dispetto del ...

Italia - prime ipotesi sui gironi di Euro 2020 : le possibili avversarie deGli azzurri - spauracchio Belgio : L’Italia di Roberto Mancini si sta comportando benissimo nelle qualificazioni agli Europei del 2020. Gli azzurri hanno ottenuto 6 vittorie su 6 in un girone abbastanza semplice. Un’edizione unica nel suo genere quella dell’anno prossimo. Sarà il primo Europeo itinerante della storia.Si giocherà in 12 Paesi: Italia, Azerbaijan, Russia, Danimarca, Olanda, Romania, Inghilterra, Scozia, Spagna, Repubblica d’Irlanda, ...

Volley - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Zaytsev - Juantorena e Giannelli guidano Gli azzurri : L’Italia è pronta per affrontare gli Europei 2019 di Volley maschile che si disputeranno dal 12 al 29 settembre, la nostra Nazionale incomincerà la propria avventura nel girone di Montpellier: prime tre partite comode contro Portogallo, Grecia e Romania prima dei big match contro Bulgaria e Francia che definiranno la classifica finale, fondamentale per la fase a eliminazione diretta. Gli azzurri, a un mese di distanza dall’imprese di ...

Nuoto - Mondiali Paralimpici Londra 2019. L’Italia parte forte con tre ori e otto podi. Oggi tante carte da medaGlia per Gli azzurri : Tre ori, due argenti e tre bronzi. L’acqua delle grandi manifestazioni internazionali di Nuoto è sempre più azzurra e l’avvio dei World Para Swimming Allianz Championships all’Aquatics Center di Londra ne è la conferma. L’Italia sale otto volte sul podio e uno dei tre trionfi azzurri è accompagnato anche da un prestigioso record del mondo: risultati che fanno stravedere in prospettiva Tokyo 2020. Il risultato più ...

Europei Tiro a Segno – Sabato la cerimonia di apertura - ventisette Gli azzurri convocati : Tutto pronto per i Campionati Europei di Tiro a Segno, che si svolgeranno nella seconda metà di settembre L’attesa sta per finire. Bologna e Tolmezzo si preparano ad ospitare i Campionati Europei di Tiro a Segno: appuntamento in Emilia Romagna da giovedì 12 a lunedì 23 settembre per le gare di pistola e carabina sulle distanze di 25 e 50 metri, con la competizione che da domenica 22 a giovedì 26 si svolgerà anche in Friuli Venezia ...

Udinese-Napoli - condannati due tifosi azzurri per episodi del 2017 [DETTAGli] : Due tifosi del Napoli sono stati condannati oggi con il rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Udine per resistenza, dopo essere stati accusati di aver fatto parte del gruppo di 150 supporter partenopei che, nel pre-partita di Udinese-Napoli del 26 novembre 2017, si sarebbero opposti alla Polizia che tentava di impedire loro di dirigersi verso la curva Nord e di entrare in contatto con i tifosi dell’Udinese. Si tratta di due ...