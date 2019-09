Giovane coppia trovata morta nel letto | «Al loro fianco il figlioletto di 2 anni» Il

Giovane coppia per giocare ai videogiochi vende i suoi tre piccoli figli - “non pensavamo fosse illegale” : Una Giovane coppia è stata fermata dalle forze dell’ordine perché avevano venduto i loro figli per continuare a giocare interrottamente ai videogames. A riportare la notizie è stato il Daily Mail la Giovane coppia cinese ha detto, durante l’interrogatorio,che non pensava fosse illegale vendere i propri figli. I due sono stati arrestati e ora sono in attesa di processo. I due si erano sposati e avevano un interesse comune ...

Una Giovane coppia si apparta per un breve momento di intimità - poi la morte : Un destino forse segnato quello di due giovani cinesi che aveva deciso di appartarsi per avere un breve momento di intimità. I due giovani erano nell’auto di lui quando si sono fermati in una piazzola di sosta in una strada in Cina molto trafficata. Sulla loro auto, all’improvviso, è piombata un’altra auto ad altissima velocità tamponandola. L’urto è stato violentissimo. Sul posto in pochissimi minuti sono arrivati i soccorsi. I due ...

Giovane coppia si sposa - ma dopo un anno il marito chiede il divorzio - la moglie è così timida che non hanno mai consumato - lei la prima notte aveva dormito avvolta da una coperta : Un ragazzo di Taipei ha chiesto e ottenuto il divorzio perché la moglie era molto timida e dopo un anno di matrimonio non erano mai riusciti ad avere un rapporto. I due lavorano come insegnanti e si erano conosciuti tramite un’agenzia d’incontri, avevano iniziato a frequentarsi e dopo solo tre mesi di fidanzamento si erano sposati. I problemi per il Giovane di Taipei erano iniziati già il primo giorno di nozze. Lei sembrava avesse ...

Giovane coppia lascia morire di fame la figlia di tre mesi per allevarne una virtuale su internet : Una storia assurda quella che si è verificata in Corea del Sud. A Suwon un quartiere di Seul. Una Giovane coppia di sposini lui 41 anni, lei 25 anni, ha deciso di far morire lentamente di fame la figlia di soli 3 mesi. Il motivo di tale decisione è assurdo. La coppia voleva allevare una figlia virtuale su internet. Entrambi avevano perso il lavoro e passavano tutto la loro giornata in un internet caffè. La piccola era nata ...

Giovane coppia per divertimento attacca il figlio di 22 mesi al muro con lo scotch e lo fotografano divertiti mentre lui piange disperato : Un bambino di soli 22 mesi ha vissuto degli attimi di terrore che forse per il trauma subito non dimenticherà mai. Il piccolo di 22 mesi è stato attaccato al muro con un nastro adesivo dai propri genitori vicino a una presa elettrica. mentre il bimbo piangeva per paura, i suoi giovani genitori ridevano a crepapelle. I due genitori, Cordea Honea di 19 anni e la compagna Jayla Hamm di 18 anni erano andati a una festa lasciando il figlio ...

Giovane mamma fa l’ecografia del suo primo bambino - quello che rivela la diapositiva è sconvolgente - la ragazza inizia a tremare e poi scoppia a piangere : Una ragazza di appena 21 anni stava per diventare mamma e si è sottoposta ad una ecografia per controllare che il suo bambino stesse bene. La ragazza, Jade Hornsby , inglese, ha ricevuto dal medico la scansione dell’ecografia e l’ha vista. Appena ha guardato si è accorta di qualcosa di sconvolgente: la fotografa mostrava un uomo di profilo che baciava la sua bambina. La ragazza ha dichiarato così al Mirror: “Quella è la faccia di mio ...