Giornalisti | morto Piero Scaramucci | fondatore Radio Popolare

L’indie è morto. Il pop si è preso i TheGiornalisti - Coez - Gazzelle e Calcutta - non restano che pochi cantautori : L’indie è morto. Detta così può sembrare una affermazione pesante e perentoria, ma il vento nell’ultimo anno è decisamente cambiato, come ha notato anche il rapper Salmo: “Torneremo alla musica di vent’anni fa”. Gli artisti “alternativi”, alla fine sono rimasti in pochissimi. Molti hanno subito il richiamo magico delle major discografiche, delle grandi agenzie Live e di progetti ad hoc in grande stile. Del resto lo dicevano ...