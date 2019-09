Gimnasia la Plata | ecco il regalo per Maradona | i dettagli

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 11 settembre 2019) IlLaha individuato in Carlos Tevez uno dei suoi obiettivi di mercato. Il contratto che lega l’Apache al Boca scadrà a dicembre. L’approdo di Diego Armandosulla panchina delLaha riportato entusiasmo in un ambiente difficile. La compagine argentina è infatti attualmente ultima in campionato in virtù del solo punto messo in cascina nelle prime cinque partite, ma l’arrivo del Pibe de Oro ha come per magia cambiato tutto. Accolto come una vera e propria star, l’ex fuoriclasse del Napoli è chiamato a ribaltare una situazione che dal punto di vista sportivo è abbastanza preoccupante, ma a confermare il fatto che le cose stiano già cambiando sono le voci che vorrebbero ‘El lobo’ sulle tracce di un altro grandissimo del calcio argentino: Carlos Tevez. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Sky – Brutta notizia in casa Napoli: ...

