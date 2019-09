Francesco Monte spaventato prima Tale e Quale Show | lo sfogo

Francesco Monte a Blogo : "Basta flirt in tv - ora la mia situazione sentimentale è stabile" : Francesco Monte dice basta ai flirt 'televisivi'. L'ex tronista di Uomini e donne, intervistato da Blogo in occasione della presentazione della nona edizione di Tale e quale show, ha assicurato che nel programma di Rai1 condotto da Carlo Conti emergerà un suo aspetto inedito, qualcosa che "non è mai uscito prima perché l'attenzione è sempre stata posta su altro", facendo passare "sempre tutto in secondo piano". Interrogato sulla possibilità che ...

Francesco Monte a Blogo : "Tale e quale è occasione giusta per far scoprire ciò che di me è passato sempre in secondo piano" (VIDEO) : "Dovete aspettarvi quello che mi aspetto anche io: vedere una novità di me stesso, che sicuramente non è mai uscita prima perché l'attenzione è sempre stata posta su altro, è passato sempre tutto in secondo piano, come la fiction Furore 2. Ho sempre cantato in qualsiasi situazione, ma la gente lo scopre oggi. Quindi Tale e quale sarà l'occasione giusta". Così Francesco Monte risponde quando Blogo gli chiede cosa sia lecito aspettarsi dalla sua ...

Francesco Monte : gaffe della Miss su Giulia Salemi? “Lapsus” : Francesco Monte e la gaffe della “Miss” su Giulia Salemi. L’ex tronista risponde: “Succede”. Questione di “Lapsus” Non c’è pace per Francesco Monte. Da quando è naufragata la storia con Giulia Salemi, le fan di quest’ultima non gli danno tregua e continuano a pizzicarlo. A buttare ulteriore benzina sul fuoco è stata una svista, capitata […] L'articolo Francesco Monte: gaffe della Miss ...

Tale e quale show - Carlo Conti fa una confessione su Francesco Monte : Francesco Monte a Tale e quale show 9: la confessione di Carlo Conti Tale e quale show taglierà il nastro della nona edizione venerdì prossimo. Il 13 settembre, alle 21.25 su Rai1, Carlo Conti tornerà al timone del Talent che quest’anno vedrà tra i protagonisti: Eva Grimaldi, Flora Canto, Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Sara Facciolini, Tiziana Rivale, Agostino Penna, Davide Pratelli, Gigi e Ross, Francesco Pannofino e Francesco ...

Giulia Salemi pensa alle nozze dopo l’addio a Francesco Monte? : Giulia Salemi fa un appello inaspettato: “Qualcuno vuole sposarmi?” Giulia Salemi continua a stupire sui social. L’ex gieffina e influencer ha postato poche ore fa su Instagram una foto in cui sfila con il vestito da sposa, a incuriosire non è stato però l’abito da principessa ma il commento della 26enne. Giulia Salemi ha lanciato un appello, ovviamente in modo ironico, scrivendo: “Qualcuno vuole ...

Francesco Monte e Giulia Salemi presto si incontreranno? Il gossip : Giulia Salemi e Francesco Monte invitati al matrimonio di Mainardi: ci saranno? Il 12 Ottobre ci sarà un evento speciale per uno degli ex concorrenti del GF Vip, Andrea Mainardi. Difatti quest’ultimo si sposerà con la compagna. Nozze a cui prenderà parte sicuramente Francesco Monte. Difatti lo chef, sotto l’ultima foto pubblicata dall’ex tronista su instagram, gli ha scritto: “Sei già pronto per il 12 Ottobre?” Un ...

Francesco Monte nella bufera : 'Mai uscito con una Miss' - fan della Salemi insorgono : Francesco Monte è finito al centro di una nuova polemica. Questa volta l'ex tronista di Uomini e Donne è stato accusato da alcuni fan di aver rilasciato un'affermazione poco carina nei confronti di Giulia Salemi. La fine della relazione tra i due ex gieffini sta avendo una serie di strascichi. Sebbene la modella italo-persiana abbia deciso di viversi la vita da single e di dedicarsi al lavoro, Francesco Monte invece, viene criticato spesso. ...

Venezia 2019 è la Mostra del gossip : ci sono tutte le ex di Francesco Monte : Teresanna Pugliese, Cecilia Rodriguez - con Ignazio Moser - e Giulia Salemi: ci sono tutte le ex fidanzate di Francesco Monte alla Mostra del cinema di Venezia (lui, per il momento, no). A sfilare su un red carpet che è ormai sempre più "invaso" da influencer, troniste/i e star dei reality show.Continua a leggere

Giulia Salemi ripudiata da Francesco Monte? È polemica dopo la gaffe : Francesco Monte fa una gaffe su Giulia Salemi e scoppia la bufera Sono stati in tanti a non credere alla storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Già nella casa del GF Vip le cose non andavano molto bene. dopo la rottura, il tarantino ha cancellato da Instagram tutte le foto con l’influencer: non c’è più traccia di Giulia Salemi, come se l’ex tronista di Uomini e Donne avesse voluto archiviare definitivamente ...

Francesco Monte : potrebbe aver sposato Isabella De Candia (RUMORS) : Francesco Monte e Isabella De Candia potrebbero essersi sposati in gran segreto. Queste sono le ultime voci di gossip sulla coppia. Durante la vacanza negli States, i due potrebbero aver fatto il grande passo. L'unica cosa certa, al momento, è che l’ex gieffino ha archiviato definitivamente la storia con Giulia Salemi. Francesco ha anche rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto in cui compariva con l’ex fidanzata. Tale gesto potrebbe ...

Francesco Monte e Isabella sposi prima di Tale e Quale? Il retroscena : Francesco Monte ha sposato Isabella De Candia prima di Tale e Quale Show? Dopo la fine della storia con Giulia Salemi, nata sotto l’occhio vigile della terza edizione Vip del Grande Fratello, Francesco Monte ha voltato pagina ed è stato sorpreso con la modella pugliese Isabella De Candia. Gli atteggiamenti intimi hanno costretto l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez a uscire allo scoperto sui social e ufficializzare la nuova relazione. ...

Francesco Monte e Isabella volano in Spagna : la strana voce sulla coppia : Francesco Monte e Isabella De Candia volano in Spagna: la strana voce sulla coppia Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Isabella De Candia. I due, dopo aver trascorso dei giorni a Los Angeles, sono da poche ore sbarcati in terra spagnola, a Barcellona. A testimoniarlo è stato lo stesso ex […] L'articolo Francesco Monte e Isabella volano in Spagna: la strana voce sulla coppia proviene da Gossip e Tv.

Guess My Age ritorna con ospiti vip. Ci sono anche Paola Caruso e Francesco Monte : Paola Caruso ritorna la “caccia” all’età degli sconosciuti di Guess My Age. A partire da lunedì 2 settembre alle 20.30, Enrico Papi sarà infatti al timone della terza edizione del game show di Tv8. Com’è già capitato negli scorsi anni, il programma ospiterà, nelle varie puntate previste, alcuni personaggi famosi, chiamati per aiutare i concorrenti ad aggiudicarsi il Montepremi in palio di 100mila euro. I ...