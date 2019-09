Forza Nuova passa al contrattacco e denuncia Facebook | violata libertà di pensiero

Forza Nuova fa causa a Facebook dopo l’oscuramento dei profili : L’organizzazione di estrema destra accusa il social network di aver attentato alle libertà di opinione. Pagine bannate per i contenuti d’odio e violenti

Casapound e Forza Nuova bannate - smettiamo di considerare Facebook una questione privata : La vicenda è ormai nota: ieri Facebook e Instagram hanno oscurato i profili social di Casapound e Forza Nuova condannando le due organizzazioni e alcuni loro fondatori e rappresentanti all’ostracismo. Via dalle due piattaforme social per sempre. Una sentenza pronunciata e eseguita senza processo, senza contraddittorio, senza difesa. La decisione, come talvolta capita, è tanto giusta nella sostanza, tanto popolare, tanto condivisibile che ...

Facebook e Instagram hanno cancellato decine di pagine e profili legati a CasaPound e Forza Nuova : Facebook e Instagram hanno cancellato decine di pagine e profili legati a CasaPound e Forza Nuova, i due più importanti partiti neofascisti in Italia. La notizia è stata confermata da Facebook con una nota inviata ai giornali. Facebook, che controlla

