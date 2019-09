Forza Nuova ha denunciato Facebook dopo l' oscuramento della pagina

Casapound e Forza Nuova bannate - smettiamo di considerare Facebook una questione privata : La vicenda è ormai nota: ieri Facebook e Instagram hanno oscurato i profili social di Casapound e Forza Nuova condannando le due organizzazioni e alcuni loro fondatori e rappresentanti all’ostracismo. Via dalle due piattaforme social per sempre. Una sentenza pronunciata e eseguita senza processo, senza contraddittorio, senza difesa. La decisione, come talvolta capita, è tanto giusta nella sostanza, tanto popolare, tanto condivisibile che ...

CasaPound e Forza Nuova oscurate dai social : «Diffondono odio» : La motivazione è chiara e le proteste fragorose. CasaPound e Forza Nuova sono state oscurate dai social perché accusate di diffondere odio. Non ci sono più su Facebook e Instagram i profili ufficiali di partiti e movimento e di molti loro rappresentanti locali e provinciali, a partire dalla pagina principale CasaPound Italia con280mila follower. Non hanno tardato ad alzarsi le voci di protesta dalle due organizzazioni di estrema destra, ma ...

Casapound e Forza Nuova rimossi da Facebook e Instagram : «Diffondono odio» : Nel giorno della fiducia il social è intervenuto sulla presenza dei due movimenti: «Le persone e le organizzazioni che attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto» sulle piattaforme.

Facebook e Instagram oscurano Casapound e Forza Nuova : «Non c'è spazio per l'odio» : Nel giorno in cui avevano deciso di scendere in piazza contro il nuovo governo che stava per chiedere la fiducia alla Camera, attivisti, dirigenti e leader dei due principali movimenti...

Facebook ha oscurato definitivamente le pagine di CasaPound e Forza nuova : Con il provvedimento di oggi, è ormai definitivo l'oscuramento, da parte di Facebook, delle pagine di CasaPound e Forza nuova e dei relativi profili social. Non c'è lo zampino delle forze dell'ordine o della magistratura. La decisione, adottata direttamente dal sito web fondato da Zuckerberg, non è necessariamente legata a specifici e recenti episodi ma è piuttosto frutto di un lungo processo di analisi e valutazione di ...

Casapound e Forza Nuova oscurati sui social : bloccati su Instagram e Facebook : Casapound e Forza Nuova oscurati sui social. Sono stati bloccati su Instagram e Facebook diversi account di Casapound e Forza Nuova.

CasaPound e Forza Nuova - oscurati i profili social. «Facebook ci blocca - è di sinistra» : bloccato l’account ufficiale dell’organizzazione di estrema destra, otre ai profili di diversi esponenti nazionali e locali. Il social: «No a linguaggio d’odio, misure a tutela degli utenti»

Casapound e Forza Nuova fuori dai social - Facebook : “Diffondono odio” : La piattaforma internet cancella decine di pagine e profili. La reazione degli interessati: «Vogliono impedire l’opposizione»

NON ERA MAI SUCCESSO. ECCO COSA STA SUCCEDENDO A CASAPOUND E A Forza NUOVA. : CASAPOUND azzerata su Facebook e Instagram. A sorpresa sono scomparse dai social tutte le pagine ‘istituzionali’ del movimento guidato da Gianluca Iannone, a cominciare dalla pagina principale, ‘CASAPOUND Italia’, ‘certificata’ da Fb con tanto di spunta blu e con ben 280mila follower, e decine e decine di profili personali di militanti della tartaruga frecciata. “Facebook e Instagram ci cancellano ...

Facebook e Instagram hanno cancellato decine di pagine e profili legati a CasaPound e Forza Nuova : Facebook e Instagram hanno cancellato decine di pagine e profili legati a CasaPound e Forza Nuova, i due più importanti partiti neofascisti in Italia. La notizia è stata confermata da Facebook con una nota inviata ai giornali. Facebook, che controlla

Casapound e Forza Nuova - offline pagine su Facebook e Instagram : “Violano policy - diffondono odio” : “Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia”. Un portavoce di Facebook spiega perché siano stati rimossi, a sorpresa, numerosi profili e pagine di ...

"Duce - Duce!". Cori e saluti romani - anche Forza Nuova protesta a Montecitorio : Momenti di tensione tra forze dell’ordine e militanti di estrema destra che cercavano di raggiungere piazza Montecitorio per partecipare alla manifestazione Lega-Fdi contro l’esecutivo giallo-rosso. Un centinaio di militanti di Forza Nuova guidati dal leader Roberto Fiore sono stati bloccati dalla polizia a Largo Chigi dove hanno inneggiato al duce esibendosi in saluti romani e hanno scandito slogan contro l’Unione Europea, il ...

La nuova avventura di Conte : i punti di Forza e di debolezza L’analisi di Luciano Fontana : Nel discorso del premier incaricato due parole pronunciate (coerenza, novità) e una invece tenuta nascosta (immigrazione)

La nuova avventura di Conte : i punti di Forza e di debolezza. L’analisi di Luciano Fontana : Nel discorso del premier incaricato due parole pronunciate (coerenza, novità) e una invece tenuta nascosta (immigrazione)