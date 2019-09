Formula 1 – Rosberg non ha dubbi | “Leclerc incredibile! Vettel secondo pilota? Ecco cosa

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Nicocommenta i due successi di Leclerc a Spa e Monza e la situazione difficile di: le parole dell’ex campione tedesco Il Gp d’Italia ha incoronato Charles Leclerc re di Monza: il monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio italiano dopo ben 9 anni, bissando il successo di Spa. Due gare amare invece per, che in Belgio si è dovuto sacrificare per aiutare il suo compagno di squadra e davanti al pubblico italiano ha commesso un errore che gli ha impedito di lottare per il podio. A commentare la situazione in casa Ferrari è stato Nico: “la vittoria di Leclerc è stata incredibile. Questo può aver cambiato un po’ le dinamiche, ma credo che i due piloti siano stati trattati equamente dalla Ferrari. Ilche è davanti è il favorito per la gara. No, Sebastian non è diventato il. E’ uno dei ...

